Imagem mostra risco de incêndio na Península Ibérica mais elevado que o normal

Com as temperaturas a aumentarem nos próximos dias, o risco de incêndio também aumenta. As temperaturas máximas deverão chegar aos 29 graus Celsius em algumas partes do território continental português nesta quarta-feira, mas uma imagem divulgada pelo programa Copérnico (o Programa de Observação da Terra da União Europeia) revela que o risco de incêndio para dia 4 e 5 de Abril é alto em grande parte da Península Ibérica – sobretudo para esta altura do ano, comparando-se com os 30 anos anteriores.

Segundo é explicado na página do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), estes mapas são feitos com um historial de dados que compilam informação de cerca de 30 anos – esta “anomalia” representada no mapa corresponde precisamente ao desvio-padrão dos valores médios desses 30 anos. Quando se avalia essa anomalia, grande parte da Península Ibérica surge a vermelho, sobretudo em território espanhol.

Nos últimos dias, dezenas de fogos têm corrido Espanha: as temperaturas altas combinadas com a seca que atingiu o país durante meses levaram a que houvesse milhares de hectares ardidos em várias regiões, da Galiza a Valência ou às Astúrias (onde a maior parte foi fogo posto).

O Governo espanhol está preocupado com a possibilidade de ocorrerem mais incêndios este ano, depois de um Inverno invulgarmente seco em várias partes do Sul da Europa, num contexto em que as temperaturas aumentam devido às alterações climáticas.

Já o mapa de perigo de incêndio rural disponibilizado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o território continental de Portugal mostra que a maior parte do litoral Norte e Centro tem risco reduzido de incêndio. Já algumas zonas mais próximas da fronteira com Espanha surgem com risco moderado a elevado de incêndio.