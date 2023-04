PJ investiga caso de Jovem de 18 anos baleado no pescoço na Amadora

Suspeita-se de rivalidades entre gangues juvenis. Suspeitos fugiram do local após a agressão.

Um jovem de 18 anos foi, na segunda-feira à tarde, espancado e baleado no pescoço, num parque na Venteira, Amadora, segundo noticiou o Correio da Manhã e o PÚBLICO confirmou.

Os suspeitos, um grupo de quatro que terão a mesma idade que a vítima, fugiram após o confronto.

O jovem foi transportado em estado grave para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi submetido a uma cirurgia. O caso já está nas mãos da Policia Judiciária (PJ).

Ao que tudo indica trata-se de uma situação de rivalidades entre gangues juvenis.

A agressão ocorreu no parque infantil na Praça Álvaro Lopes cerca depois das 18 horas. O jovem terá sido foi cercado pelos agressores que o agrediram a murro e a pontapé. Quando já estava no chão um deles atingiu-o a tiro.

Os gangues juvenis e o aumento da violência a eles associado é uma grande preocupação para as autoridades. Dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2022 revelam que com 1687 ocorrências, a delinquência juvenil aumentou 51% o ano passado face a 2021 e 7,6% relativamente a 2019, apresentando o valor mais alto dos últimos sete anos.

Estes números dizem respeito a factos qualificados como crimes mas cometidos por jovens entre os 12 e os 16 anos, idade a partir da qual se pode ser responsabilizado por um ilícito criminal. Também a criminalidade grupal cresceu em 2022 (18%) relativamente ao ano anterior, contabilizando 5895 ocorrências, ou seja, mais 11,5% do que as registadas em 2019.

O RASI contabiliza ainda 1811 detenções no âmbito da criminalidade grupal (que implica a existência de pelo menos três suspeitos), explicando que se tem assistido, no período pós-confinamento, "a um acréscimo na conflitualidade e no nível de violência empregue" neste domínio.

Destacam-se duas dinâmicas distintas: por um lado, grupos formados por jovens com idades entre os 15 e os 25 anos que cometem crimes devido a rivalidades fúteis com outros grupos e, por outro, redes criminosas organizadas associadas especialmente ao tráfico de droga em que os conflitos são motivados pelo controlo de um dado território ou de uma rota de abastecimento.

As autoridades notam que o primeiro tipo de grupos tem crescido, apresentado características similares a fenómenos registados em Londres e nos Estados Unidos em que a principal forma de expressão do colectivo é a gravação, edição e publicação de videoclips. Assumindo uma identidade expressa através de sinais, tatuagens ou cores estes jovens têm uma presença cada vez mais relevante em redes sociais como o YouTube, o Instagram e o Spotify. É aí que partilham os vídeos que acabam por potenciar dinâmicas de rivalidade entre grupos, com o registo de crimes contra a integridade física e contra a vida.

Subsistem através de actividades informais e muitas vezes ilícitas, associadas ao tráfico de droga e aos crimes contra o património, cometendo crimes contra as pessoas de forma esporádica e normalmente sem premeditação, recorrendo a armas brancas.