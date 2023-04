Da “vida boa” à “polarização”, candidatos à liderança do BE debatem futuro do partido

Críticos à direcção acusam os dirigentes de não polarizarem o discurso por “medo de perder votos”. Mortágua garante que o papel do BE será de “oposição” e não de “linhas vermelhas” face ao PS.

Duas caras disputam a liderança do Bloco de Esquerda (BE) com uma a defender o lema da "vida boa" e outra a insistir na ideia de "polarização". No último da série de debates que o partido tem realizado pelos distritos e regiões autónomas do país, em preparação da convenção nacional de Maio, que foi previamente gravado e transmitido online, na segunda-feira, Mariana Mortágua e Pedro Soares deixaram antever aqueles que serão alguns dos pontos de discórdia na reunião magna, como a melhor forma de fazer oposição ao PS, a resposta à guerra na Ucrânia ou o balanço das eleições passadas.