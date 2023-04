TAP: Governo nega incumprimento no envio do plano de reestruturação para a AR

A IL acusou na semana passada o Governo de incumprimento no envio do plano de reestruturação da TAP para a Assembleia da República, mas o executivo rejeita que assim seja. Ao PÚBLICO, fonte oficial do Ministério das Infra-estruturas adianta que o plano foi entregue na íntegra e classificado como confidencial junto do Gabinete Nacional de Segurança que tem a responsabilidade, de acordo com os procedimentos legais, de os remeter para a comissão parlamentar de inquérito.

