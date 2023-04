PCP diz que Governo terá de responder aos professores se a “determinação” continuar

O secretário-geral do PCP considerou esta terça-feira que o Governo terá de responder às reivindicações dos professores, caso os docentes mantenham a determinação evidenciada até agora e acusou o executivo de "procurar fazer tudo para iludir uma eventual negociação".

"A manter-se esta unidade e esta determinação — e aquilo que se conhece é que ela está aí —, não será fácil ao Governo não dar resposta aos problemas que estão colocados", previu Paulo Raimundo, na sede nacional do PCP, em Lisboa, após um encontro com a Plataforma de Sindicatos de Professores.

Raimundo salientou que, "se há coisa de que não se pode acusar os professores, é de falta de empenho na defesa e na garantia da continuação e do aprofundamento da escola pública".

Para o dirigente comunista, "não se pode acusar os professores de falta de disponibilidade, pode-se acusar e pôr o ónus todo no Governo e nas suas opções de procurar fazer tudo para iludir uma eventual negociação que, na prática, não está em curso".

"Saímos daqui com a confiança e compromisso de que a luta terá necessariamente de continuar e o Governo terá de encontrar respostas e soluções", frisou.

Na véspera de uma reunião entre os sindicatos e o Governo no Ministério da Educação, Paulo Raimundo destacou que os professores têm mostrado abertura para discutir a reposição faseada do tempo de serviço, o que faz com que o executivo não pode furtar-se a negociar.

"Aquilo que o Governo tem demonstrado nos últimos tempos não cria boas expectativas para essa negociação, [mas] a razão dos professores, a disponibilidade que têm para negociar essa solução, criaria todas as condições para que saísse amanhã [quarta-feira] um plano de trabalho para concretizar esse reconhecimento do tempo integral de serviço", sublinhou.

Governo atenta contra o direito à greve, diz FENPROF

Por sua vez, o líder da FENPROF, Mário Nogueira, frisou que os professores continuam determinados e que a sua luta "está longe de terminar", uma vez que o Governo "não vai dando mostras de estar disponível" para resolver os problemas na carreira docente.

Mário Nogueira indicou que, nos contactos com os partidos políticos — a plataforma sindical já se reuniu com o BE e, esta tarde, reúne-se também com o PSD —, os sindicatos têm procurado transmitir as suas reivindicações, mas também uma "preocupação muito grande" com o que chamou de "atentados contra o direito à greve".

Para o secretário-geral da FENPROF, os serviços mínimos que o Governo decretou são "absolutamente ilegais" e "têm impedido os professores de levarem a sua luta por diante", transformando a greve "num acto de coragem, quando deveria ser um acto de liberdade".

É "inaceitável e, para além dos recursos que estamos a fazer nos tribunais e junto de entidades nacionais e internacionais diversas, os partidos políticos evidentemente que também na Assembleia da República não deixarão de ter uma posição relativamente a este bloqueio ao exercício do direito à greve", disse.

Como forma de contornar a imposição de serviços mínimos, Mário Nogueira referiu que os sindicatos, no próximo período de greves, entre 17 de Abril e 12 de Maio, todas as acções irão começar às 12h.

"Teremos sempre concentrações à tarde nas capitais de distrito, todos os dias, e depois um dia de greve — e esse vai ser o dia todo, haveremos de encontrar foram de ultrapassar o problema dos serviços mínimos —, que é no dia 6 de Março, ou seja, correspondente aos seis anos, seis meses e 23 dias que estão a roubar aos professores", disse.

Questionado se também considera que está em causa o direito à greve, o secretário-geral do PCP considerou que, através dos serviços mínimos, o Governo encontrou "uma manobra para procurar limitar a intervenção, a acção e a luta" dos professores, que "terá de ser desmascarada".

"Criou muitas dificuldades, e cria dificuldades, (...) mas não limitou a resposta dos professores. Pelo contrário, até se encontraram soluções criativas para dar resposta a essa manobra", concluiu.