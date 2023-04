A cannabis ajuda a dormir melhor? Depende se fumas (ou ingeres) muito

Se quiseres usar cannabis para dormir, os especialistas recomendam “começar com doses pequenas e ir devagar”. É boa ideia falares com a tua médica ou farmacêutico.

Muitas pessoas recorrem a marijuana ou produtos de CBD para as ajudar a dormir. Mas se isto te relaxa e ajuda a adormecer depende, em grande parte, da frequência com que o usas.

Os cientistas sabem, desde o século XIX, que a da planta da cannabis pode ter efeitos na melhoria do sono. A planta contém tetrahidrocanabinol (THC), o principal químico psicoactivo da marijuana que causa o efeito “high”, bem como canabidiol, ou CBD, que não é psicoactivo mas pode também afectar o teu humor e sentimentos de bem-estar. THC e CBD têm a mesma fórmula química, mas estruturas diferentes, razão pela qual têm efeitos diferentes sobre o corpo.

A ciência do THC, da CDB e do sono

Porém, uma variedade de factores, incluindo as diferenças nas leis sobre o uso legal destas substâncias, tornaram estudar os efeitos da cannabis no sono um desafio.

A cannabis recreativa pode ter níveis variáveis de THC, o que dificulta a análise através de dados auto-relatados, porque a dose real utilizada e os efeitos resultantes muitas vezes não são claros. Enquanto os estudos clínicos com produtos farmacêuticos com THC são mais controlados, o químico utilizado em estudos de laboratório não é muitas vezes nada parecido com os produtos que as pessoas estão realmente a utilizar no mundo real.

“Quando estamos a analisar estudos que utilizam marijuana recreativa, não temos ideia do que ela contém em termos de concentrações de vários compostos e rácios entre si, e é muito difícil repetir esses resultados”, explica Bhanu Kolla, médico especializado em sono e dependências da Clínica Mayo.

Outro problema é que muitos dos estudos sobre cannabis que recolhem dados sobre o sono provêm de doentes com cancro ou outras doenças crónicas. Pode ser que a droga esteja realmente a aliviar a dor, o que permite à pessoa dormir melhor, mas essas descobertas não ajudam a perceber como é que a droga pode ajudar uma pessoa saudável a dormir melhor.

“Desses estudos, há um ligeiro sinal de que talvez os produtos de cannabis possam melhorar o sono, mas isso é especificamente no contexto destas condições”, ressalva Kolla.

O sono e o uso diário de marijuana

Embora a maioria dos especialistas concorde que o THC pode promover o sono, isto depende das especificidades do problema do sono e da experiência do consumidor com a droga. De facto, os utilizadores diários de cannabis relatam tipicamente mais distúrbios de sono do que os utilizadores menos regulares.

Uma hipótese é que os consumidores regulares desenvolvem uma tolerância à droga, o que significa que podem precisar de uma dose mais elevada para alcançar o mesmo efeito que alguém que raramente a usa.

“Tal como o álcool, a cannabis pode melhorar o sono, particularmente quando utilizada durante curtos períodos de tempo”, diz Anastasia Suraev, uma investigadora da Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics, da Universidade de Sidney. Suraev acrescenta que recebeu honorários por trabalhos de consultoria para a indústria de cannabis medicinal da Austrália.

“Quando usada regularmente, [a cannabis] pode levar à tolerância e dependência, bem como a perturbações na arquitectura do sono, resultando num sono pior a longo prazo”, diz Suraev. “Estas são as preocupações que alguns especialistas têm e que ainda estamos a tentar identificar e esclarecer.”

Ryan Vandrey, professor no Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Johns Hopkins Medicine, alerta que os produtos de cannabis para adormecer devem ser vistos como qualquer outro medicamento para dormir. Na medicina do sono, raramente se receita aos pacientes um medicamento durante mais de algumas semanas, avisa.

“O que acontece é que se tomas esse medicamento todas as noites ficas dependente dele para te ajudar a adormecer”, diz Vandrey. “Com o tempo deixa de ser tão eficaz, é preciso aumentar a dose e, por fim, tentar dormir sem esse medicamento acaba por ser pior do que antes.”

Suraev também enfatizou a importância de garantir que as pessoas saibam como parar de consumir produtos com THC, reduzindo gradualmente a sua dose ao longo do tempo. “Parar de repente pode piorar o sono”, diz.

Fumar vs. ingerir

A forma como uma droga é tomada pode também afectar a forma como as pessoas com problemas de sono respondem à cannabis. Em ensaios clínicos controlados num ambiente de laboratório, quando se dá um vaporizador a adultos que raramente usam cannabis, este tem um efeito mais forte e mais rápido. O estudo não se concentrou no sono, mas Vandrey diz que é razoável passar os resultados para o sono.

“Se estás a tentar induzir o sono, ao inalares a droga, vais obter o pico dos efeitos muito rapidamente”, diz Vandrey. “Mas com a dose oral pode levar uma hora ou três horas para os efeitos da droga começarem a fazer efeito. A dosagem tópica vai demorar ainda mais tempo.”

Foto Pexels

Sativa vs. indica

É uma crença comum entre os utilizadores de cannabis que diferentes variedades têm efeitos diferentes, e os vendedores podem dizer que uma variedade conhecida como “sativa” é mais energizante, enquanto uma chamada “indica” é mais calmante. A sativa é uma planta alta e delgada com folhas verde-claras, enquanto a indica é uma planta curta e arbustiva com folhas verdes e escuras.

Os relatos sobre as diferenças entre indica e sativa não têm sido apoiados pela ciência e “não têm essencialmente sentido”, defende Vandrey. Mas quando entrevista pessoas que utilizam estes produtos rotineiramente e lhes pergunta que tipos de efeitos esperam, elas dizem com segurança que utilizam indica para relaxar e dormir e sativa para se concentrarem ou para obterem energia.

“Não é claro se essa é uma verdadeira diferença farmacológica ou se é a expectativa do utilizador sobre o tipo de experiência que vai ter com base na nomenclatura que a indústria utiliza”, diz.

Usar cannabis para dormir melhor

Se quiseres tentar usar cannabis para dormir, os especialistas recomendam começar com doses baixas e aumentar lentamente até sentires que te está a ajudar ou que estás a ter efeitos secundários. O que se costuma dizer, explica Suraev, é “começar com doses pequenas e ir devagar”.

Produtos de CBD também podem ser outra opção para induzir o sono, e tem menos risco de dependência. No entanto, os resultados dos estudos para a CBD como ajuda ao sono são mistos. Os investigadores advertem que o composto também pode interagir com outros medicamentos que uma pessoa possa estar a tomar, por isso é uma boa ideia falares com o teu médico ou farmacêutico.

Para muitas pessoas, a melatonina é uma boa opção para dormir. Mudanças práticas, como evitar líquidos antes de dormir e manter o quarto escuro, também podem ajudar.

Quando Kolla fala com os seus pacientes, menciona os compostos de cannabis como um tratamento possível. Mas dada a falta de provas concretas, tende a orientá-los para abordagens mais comprovadas, tais como a terapia cognitiva comportamental e os medicamentos prescritos.

“Há muitos bons tratamentos baseados em provas para vários problemas de sono que deveriam ser o que tentamos usar primeiro”, conclui. “Esperamos, com o tempo e mais investigação, poder esclarecer qual, se algum efeito benéfico, o THC, a CBD ou qualquer combinação terá. Mas ainda não temos isso.”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post