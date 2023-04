Estupidez e hipocrisia

As obras de arte sempre foram, por definição, polémicas e incómodas: têm esse poder imenso de intervir, dar testemunho, convidar ao deleite, enfrentar cânones estabelecidos, agitar, questionar-nos... O escândalo provocado pela projecção de uma imagem do sublime David, de Michelangelo, numa aula numa escola da Florida, EUA, gerando tal fúria moralista que levou ao despedimento da professora e ameaçando com censuras e proibições no espaço cultural não é apenas um sintoma de decadência de sociedades que, ao mesmo tempo, prezam a venda ilimitada de armas, tanto quanto os negacionismos mais torpes, e que cada vez mais se fecham na estupidificação. O acto censório reflecte também uma extensão de ódios que visam a cultura no seu todo: o seu património, os seus agentes, o poder de sedução estética das obras de arte, o seu fresco discurso transcontemporâneo. Incomoda-os tudo aquilo que a arte traduz de mais são e que é, sempre, a livre capacidade de criar e de fazer pensar.

Nada de novo, claro, que não tenhamos já visto ao longo da História em ondas cíclicas de iconoclasma, de censura e de obscurantismo anticultura, que sempre se manifestaram poderosos e com adeptos naquilo que de mais reaccionário existe nas sociedades. Em 1853, Gustave Courbet pintou Les Baigneuses e foi o escândalo que se sabe; o quadro (Musée Fabre, Montpellier) foi vituperado pelos moralistas da praça. Pouco depois, Édouard Manet viu o seu Le déjeuner sur l’herbe (1863, Musée d’Orsay), no Salon de Paris, ser mesmo chicoteado em público pelo próprio imperador Napoleão III em nome da “decência de costumes”! (Num artigo chamado “Vai Bocage contra o fanatismo dos bonzos”, Francisco Louçã referiu, a propósito desses dois quadros oitocentistas, o peso daquilo a que chamou os “poderes asfixiantes de subjugação”, inimigos poderosos da democracia e do direito elementar dos povos à cultura).

Sim, a criação artística esteve sempre desalinhada com a hipocrisia, a bitola pseudomoral e a mercantilização dos afectos – aliás, ao longo dos séculos sempre enfrentou tais obscurantismos. É importante que os agentes culturais, os museus, as escolas, a investigação, a sociedade no seu todo se revoltem contra esta nova hipocrisia moralista em nome da qual as obras de arte devem ser corrigidas, subjugadas aos cânones mais reaccionários, resignadas a pretensas leis da família e apenas e só sujeitas à cobiça das leis sacrossantas do mercado. É preciso que o sopro civilizacional que a arte sempre nos ofereceu prossiga vivo, com a sua qualidade infinda de nos comover, de nos fazer pensar sem estigmas. E que Michelangelo perdoe aos novos censores da Florida e aos seus acólitos e epígonos!

Vítor Serrão, Santarém

Importam-se de explicar?

Já vimos no caso da TAP como numa penada se podem conceder “benesses” de muitas centenas milhares de euros, sem que tal seja sujeito a um prévio e rigoroso escrutínio. No caso da inflação a razão invocada foi o aumento nos custos de produção dos preços da energia, em particular do gás, que efectivamente em 2022 aumentou brutalmente o seu preço para o sector industrial. Mas, como se pode ler no portal do Governo, o Estado a partir de Janeiro aumentou para 3500 milhões de euros o valor global dos apoios à factura energética das empresas. Não são milhões, são milhares de milhões, não em investimento, mas pura despesa.

Podia pensar-se que as empresas energéticas estavam em dificuldades com os aumentos de preços na origem, e que subsídio dado aos seus clientes permitiria reduzir os seus prejuízos, mas afinal verificamos que também apresentaram lucros extraordinários. E o sector do retalho alimentar também teve resultados excelentes. Recapitulando: 3,5 mil milhões de euros dos nossos impostos foram dados aos negociantes de energia para evitar um aumento de custo na produção industrial, e, apesar disso a jusante, no sector retalhista, a desculpa foi o aumento de custo dos factores de produção, em particular a energia.

O contribuinte gostava que lhe explicassem, porque da crise, mais uma vez, uns saem de Bentley e outros aflitos com o preço do bilhete de autocarro.

José Cavalheiro, Matosinhos

Que futuro para Portugal?

Sempre me ensinaram que quando alguma coisa está mal em casa, há que rectificá-la de imediato, senão a curto prazo sai mais caro e a longo prazo é incomportável. Ora, é precisamente o contrário do que se está a passar em Portugal. Promete-se, adia-se e no fim nada se faz. Vejamos os casos gritantes nas áreas da saúde, justiça, ensino, segurança interna, Forças Armadas, transporte ferroviário, agricultura, aproveitamento das energias do mar, infra-estruturas. Está tudo de tal maneira num caos, que já não há dinheiro para reparar danos brutais, por mais propaganda que se faça, quando um caso aparece.

Joaquim Leitão, Estoril