Desordem Mundial. O regresso de Trump ao grande show americano

O Desordem Mundial desta semana vai até aos EUA para falar sobre as mais recentes acusações contra Donald Trump, na sequência de um pagamento clandestino feito a Stormy Daniels. No início, ainda falamos de Sumar em Espanha, de um relatório da RUSI e da violência no centro Ismaelita. No fim, livros, filmes e música.

