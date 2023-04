Vamos fazer uma campanha a favor das grávidas com enjoos incapacitantes

Ana,

Eu sei que todas as mães merecem uma estátua, mas as mães que sofrem de enjoos incapacitantes na gravidez merecem duas! De cada vez que me cruzo com uma pobre coitada a sentir-se miseravelmente mal, sinto uma empatia sem limites. Quem nunca passou por isso não faz ideia do que é viver naquele estado de náuseas e vómitos que roubam toda a energia, hora após hora, dia a seguir a dia, por vezes, durante quase nove meses!

Em nenhuma das minhas três gravidezes sofri, felizmente, de hiperêmese gravídica, que pode levar a internamentos hospitalares e a situações graves para a mãe e para o bebé, mas na do Francisco pesava menos aos quatro meses de gestação do que antes de engravidar.

Apesar de ter assistido àquilo por que tinham passado as minhas três irmãs mais velhas, nada me preparou para aquela onda que me tomou de assalto, da noite para o dia, e nunca mais me largou. Lembro-me de me levantar a meio da noite e de me pôr a limpar o pó pela casa, numa tentativa de me distrair, e de afastar o pensamento de que não aguentava mais. É que nem sequer sabemos quando é que vai acabar!

Vomitava várias vezes ao dia, o estômago ia ficando cada vez mais sensível, e o meu obstetra, que em geral era muito querido e cheio de sentido de humor, atreveu-se a dizer-me que os enjoos eram mais violentos nas mulheres que não queriam a gravidez — inconscientemente, claro, porque o inconsciente tem as costas largas e a alegação é sempre impossível de desmentir. Ia-o matando.

Mas vejo no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), sim, em Maio de 2023, que “as náuseas (enjoos) e os vómitos são comuns na gravidez, afectando 80% das grávidas. Embora a sua causa ainda não seja bem compreendida, parecem dever-se ao estímulo hormonal na gravidez, adaptação evolutiva e predisposição psicológica”. Ana, o sublinhado é meu, porque nem quero acreditar no que leio.

Felizmente, a minha mãe tinha passado pelo mesmo — oito vezes, como é que é possível? — e acolheu-me sem qualquer recriminação, e ainda me lembro de estar deitada numa cama entre dois dos teus primos, enquanto ela nos lia aos três o Winnie the Pooh, a sua voz a aquietar-me a ansiedade.

Tinha passado pelo mesmo, não, tinha passado por muito pior: confessou-me que acabada de chegar a Portugal, longe de casa e sem conhecer sequer a língua, ficou logo à espera de bebé, e teve de somar às saudades, enjoos incapacitantes. Mas, como se tudo isso não chegasse, a minha avó paterna (tua bisavó) que tinha sido mãe de dez filhos sem uma indisposição, perguntava-lhe, surpreendida: “Mas não quer o bebé?” Se fosse comigo tinha-a esganado.

Tu também não escapaste a esta saga, coitadinha, e de gémeos ainda é pior. Não escapaste nem aos enjoos, nem aos comentários, como não escapa nenhuma grávida que se queixe muito seja daquilo que for. Há sempre uma boa alma a rotulá-la imediatamente de mãe desnaturada, porque as pessoas preferem decididamente a imagem da mulher de barriga proeminente a irradiar felicidade dos anúncios da televisão.

Qualquer lamento é tomado como um sinal de ingratidão, porque há tanta gente que queria filhos e não os tem, e é a mais absoluta verdade, mas esse juízo só faz sentido se quem o pronuncia imaginar que não estamos conscientes do milagre que se processa dentro de nós, e da enorme bênção que é ter aquele bebé. Será que não percebem todos que não apontamos o dedo à criança, mas ao raio da hormona que nos adoece assim? Que nos impede de ser a mãe que queremos ser para os nossos filhos mais velhos, de trabalhar, como devíamos, e de andarmos tão bem-dispostas como toda a gente — a começar sem dúvida nenhuma por nós próprias! — desejava?

Ana, a sério, vamos fazer uma campanha a favor de uma maior compaixão pelas grávidas que sofrem deste mal, e passar multas a quem se atreve a culpabilizá-las. Como se já não bastasse o que basta.

Querida Mãe,

Ai... Até fico a suar das palmas das mãos só de a ouvir falar desse enjoo. O sabor metálico, o mal-estar 24h. O desespero total por saber que vão ser dias atrás de dias, na "melhor" das hipóteses três meses (três meses!!!), intercalados com o pânico que sentimos de cada vez que há um momento de alívio, imaginando que os sintomas melhoraram porque se está a perder o bebé.

Tem toda a razão em relação aos comentários — não há ninguém que tenha passado realmente por isto que não relate o quão sozinha e incompreendida se sentiu. E que também confesse, com vergonha, a inveja das mulheres que atravessam maravilhosamente bem aqueles nove meses, e que andam para a frente com tudo, como se nada fosse.

Mas, mãe, se esses comentários são horríveis quando partem de pessoas comuns, a desvalorização pelos médicos é o pior de tudo. Descartam os sintomas com um "pois, é mesmo assim!" e, muitas vezes, nem avançam para a primeira linha de tratamento, mais do que segura e testada. O que é grave, porque é enorme o impacto que tudo isto pode ter nas mulheres, tanto a nível físico, como psicológico; e que pode ter na vida do casal e da família.

E, mãe, não é absurdo pensar que ainda estamos a usar os mesmos remédios de há décadas — a avó já os tomou consigo! —, sem que a indústria farmacêutica tenha avançado com terapêuticas mais eficazes? É verdade que como não se podem testar remédios em grávidas o processo é mais complicado, mas, mesmo assim, garanto-lhe que se fossem os homens a passar por isto, já se tinham inventado mil pílulas milagrosas.

Por isso, sim, sim, às multas por falta de compaixão — depois canaliza-se o dinheiro para a investigação!

Por falar em investigação, podem começar por perceber como se correlacionam os indicadores que a ciência já percebeu serem preditores de uma gravidez com vómitos e enjoos mais graves. Encontrei-os descritos no site do National Health System, o SNS britânico:

Tendência para enjoo em viagem, história de enxaquecas, história familiar de enjoos na gravidez, enjoo e náuseas provocados pelo uso de contraceptivos que contêm estrogénios, gravidez de gémeos ou mais, enjoos numa gravidez anterior, obesidade, e estar a passar por uma situação de stress – coisa bastante diferente do que declarar uma “predisposição psicológica”.

Espere, só mais uma coisa, sei que esta carta já vai longa, mas isto é importante: descobri também uma ONG exclusivamente dedicada ao apoio às mulheres que sofrem de enjoos na gravidez – a Pregnancy Sickness Support. Trata-se de uma equipa disponível para conversar com estas mães, ou trocar com elas mensagens no WhatsApp, para as acolher, escutar, informar e, claro, encaminhar para os serviços que melhor as podem ajudar. Isto sim, é levar o sofrimento a sério.

O Birras de Mãe, uma avó/mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, começaram a escrever-se diariamente, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. E, passado o confinamento, perceberam que não queriam perder este canal de comunicação, na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.