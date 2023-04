Pico das taxas de juro a três e seis meses chegará em Agosto, diz Centeno

Na Euribor a 12 meses, o valor mais alto já terá sido atingido em Fevereiro, referiu o regulador do Banco de Portugal, com base no que está a ser antecipado no mercado.

Todos os contratos de crédito à habitação a três e seis meses já sofreram alguma actualização das taxas de juro, avançou esta terça-feira o governador do Banco de Portugal, admitindo no entanto, com base na projecção do mercado, que estas taxas atingirão o pico máximo em Agosto.

No caso dos contratos associados à Euribor a 12 meses, metade deles ainda não foram revistos, mas esta taxa já terá atingido o valor máximo em Fevereiro, pelo que as próximas actualizações serão feitas abaixo do nível mais elevado, acrescentou.

Falando no âmbito de uma audição no Parlamento, na Comissão de Orçamento e Finanças, o ex-ministro das Finanças referiu que o máximo da Euribor a três meses se situará em 3,22%.

Ainda relativamente ao conjunto de contratos à habitação indexados à Euribor, que são a grande maioria, o governador adiantou que “75% dos contratos que utilizam a Euribor a três meses têm um indexante inferior ao indexante utilizado no contrato inicial”. No caso da Euribor a seis meses a percentagem é de 69% e para a Euribor a 12 meses 34%, referiu

E deixou alguns dados que exemplificam a capacidade das famílias de absorver a subida das taxas de juro, como o facto de metade das famílias precisarem de apenas 15,5% do seu rendimento líquido de impostos e contribuições para fazer face às prestações do crédito à habitação. E que “apenas 12,3% das famílias têm taxas de esforço superiores a 36%”. Ou ainda que em três quartos das famílias, a taxa de esforço é inferior a 25% do rendimento anual, e que em três quartos das famílias, a taxa de esforço é inferior a 25% do rendimento anual. Para as famílias em que o empréstimo tem dois mutuários (71% do total), a taxa de esforço reduz-se para 14%.

Considerando a esforço global (habitação e outros) superior a 36%, referiu o supervisor "que um número reduzido de famílias, 20%, tem apenas créditos à habitação, e metade das famílias tem taxas de esforço com outros empréstimos superiores a 23%".