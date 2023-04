Dstelecom alarga rede de fibra a mais 100 mil casas do centro do país

Rede grossista de telecomunicações da empresa do grupo DST chega já a 725 mil casas, com a meta de atingir 900 mil até final do ano.

A Dstelecom, empresa do grupo DST, alargou a sua rede de fibra óptica grossista à região centro do país, passando a chegar “a mais de 100 mil casas” em 17 municípios, como Abrantes, Águeda, Fundão, Covilhã Guarda ou Pombal.

A empresa de telecomunicações chega já a 725 mil casas em mais de 130 municípios (incluindo 40 parques industriais) “de norte a sul”, onde os operadores podem disputar clientes usando a sua oferta grossista, e tem como meta chegar a mais nove municípios da região centro, como por exemplo, Condeixa-a-Nova e Castelo Branco, ainda no primeiro semestre deste ano.

A empresa presidida por Ricardo Salgado, que presta serviços aos diversos operadores retalhistas, como a Nos, Meo, Vodafone e Nowo, ganhou em 2011 a concessão para criar, com o apoio de fundos públicos, esta infra-estrutura de última geração nas zonas menos povoadas da região Norte, Alentejo e Algarve.

No entanto, estendeu o investimento na rede à região centro, onde concorre com a participada da Altice, a Fibroglobal, que no mesmo concurso das redes rurais ficou com a concessão para a instalação, gestão, exploração e manutenção de redes de comunicações de alta velocidade na região centro e Açores (mas à qual o Estado está agora a pedir a devolução de três milhões de euros).

Se tudo correr de acordo com os planos, a Dstelecom, que tem sido apontada como uma possível candidata ao futuro concurso das zonas sem cobertura de rede fixa, conhecidas como “zonas brancas, deverá conseguir cobrir um total de 176 mil casas na zona centro, e um total de 900 mil a nível nacional, até final do ano.

Segundo a Anacom, há 470 mil alojamentos em Portugal sem acesso a redes de alta velocidade e o executivo quer lançar este ano um concurso com recurso a fundos públicos, num valor máximo de 160 milhões de euros, para a construção de redes em sete zonas: Norte, centro, Área Metropolitana de Lisboa (AML), Alentejo, Algarve, Açores e Madeira.

Segundo a informação disponibilizada no site da Dstelecom, em 2021, o volume de negócios consolidado atingiu 44,6 milhões de euros (mais 21% face a 2020) e o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA, na sigla em inglês) situou-se em “20,4M€ [20,4 milhões de euros], o que equivale a uma margem EBITDA de aproximadamente 46%”, mas denota um ligeiro decréscimo face aos 20,9 milhões de euros de 2020.