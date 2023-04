Premier League é a nova soberana no reino das “chicotadas”

Os números começam a ser alarmantes: 12 "chicotadas psicológicas" no Reino de Sua Majestade parece coisa de povos sem fleuma. A realidade, porém, é incontornável. Os despedimentos de treinadores na Premier League avolumam-se e superam já os das restantes principais Ligas europeias.

Graham Potter, do Chelsea, e Brendan Rodgers, do Leicester, são apenas os casos mais recentes desta dança de cadeiras, numa altura em que metade dos 20 clubes do campeonato mais opulento do velho continente tem, a nove rondas do final da temporada, um técnico diferente do que iniciou a época de 2022/23.

Mas, mesmo antes destas duas "chicotadas", já a principal Liga inglesa havia igualado o recorde de dez despedimentos atingido por cinco vezes: uma no século passado e quatro nos últimos 14 anos. Depois da dezena de trocas de há um ano, a ameaça foi agora confirmada.

Para memória futura fica a lista de treinadores dispensados - que poderá não ficar por aqui, com Jürgen Klopp, do Liverpool, a admitir depois da derrota com o Manchester City, que é uma espécie de elefante no meio da sala -, com nomes como Bruno Lage (Wolverhampton), Thomas Tuchel e Graham Potter (Chelsea), Antonio Conte (Tottenham), Steven Gerrard (Aston Villa), Frank Lampard (Everton), Brendan Rodgers (Leicester), Patrick Vieira (Crystal Palace), Scott Parker (Bournemouth), Ralph Hasenhuttl e Nathan Jones (Southampton) e Jesse Marsch (Leeds).

Nesta altura, muitos perguntam o que estará a mudar em Inglaterra. E a verdade é que a proliferação de clubes detidos por investidores estrangeiros ajuda a explicar duplamente este desvio a uma norma reforçada por exemplos como o de Alex Ferguson, dono e senhor da cadeira do Manchester United durante quase três décadas, tendo ainda hoje influência na qualidade de manager honorário dos "red devils".

Por um lado, respeitando uma lei universal no mundo empresarial, todo o investimento espera um retorno. E quanto maior for a aposta, maior a exigência. Obviamente, esta regra não explica todos os casos de despedimento da Premier League, pois há sempre múltiplos factores nessa equação.

O italiano Antonio Conte, por exemplo, não deixou alternativa aos donos do Tottenham quando "explodiu" em conferência de imprensa, criticando a cultura e estrutura do emblema londrino. O acordo mútuo para a rescisão seria anunciado uma semana depois.

A própria tentação de julgar os ingleses é, na realidade, injusta... pois muitas das decisões são, actualmente, tomadas por estrangeiros que decidiram entrar no futebol inglês pela porta do capitalismo.

Quando atribuímos este recorde a um país, temos de perceber que os dois últimos despedimentos foram decididos por um norte-americano, Todd Boehly (proprietário do Chelsea), e por um tailandês, Aiyawatt Srivaddhanaprabha ("dono" do Leicester), que em 2016/17 dispensou o italiano Claudio Ranieri, arquitecto do título de campeão inglês de 2015/16, o único da história dos "foxes". E estes casos não são a excepção, mas cada vez mais uma regra a considerar.

Globalização e respectivo impacto à parte, a temporada de 2022/23 poderá ficar marcada como a de uma mudança de paradigma, com países e culturas como a nossa a perceberem que não têm o exclusivo no que toca a decisões emocionais.

De acordo com o portal Sportingpedia, num apanhado das cinco principais Ligas europeias, constata-se que a inglesa lidera percentualmente, a par da francesa, em que 50% dos clubes já conheceram mais do que um treinador. A diferença reside no facto de a Ligue 1 ter registado 11 despedimentos em nove clubes.

Apesar da saída ainda fresca de Julian Nagelsmann do comando técnico do Bayer Munique, a Bundesliga surge em terceiro lugar, com 39% de equipas que fizeram estalar o "chicote" esta época. Só depois vem a Serie A italiana, com 35%, e a La Liga de Espanha com 25% de despedimentos, com o Elche em destaque graças às três tentativas para acertar com o treinador.

Portugal, onde orçamentos menos folgados nem sempre impedem as sociedades desportivas de rasgarem os contratos, surge nesta discussão com números mais baixos do que os de Inglaterra e França, mas ainda assim com dez "chicotadas" em sete clubes, já que Marítimo, Santa Clara e Paços de Ferreira são "reincidentes". No caso do emblema de Paços de Ferreira deu-se, inclusive, a curiosidade de o actual técnico, César Peixoto, ter sido o primeiro.