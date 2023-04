Quarta na TV: Tozé Cid, perguntas ao Papa e a voz de mulheres afegãs

Queen, samurais e um coelho baterista são outros protagonistas do dia. A Vida nas Ilhas e as Impressões do Oriente de João Botelho completam as sugestões.

CINEMA

Bohemian Rhapsody

Hollywood, 21h30

Freddie Mercury concentra as atenções deste biopic sobre os Queen e as circunstâncias que fizeram deles ícones. Um desses momentos foi a actuação no Live Aid, em 1985, aqui recriada ao milímetro pelo oscarizado actor principal, Rami Malek.

A realização é de Bryan Singer, que, apesar de ter sido despedido a meio da rodagem por comportamento instável (e substituído por Dexter Fletcher), acabou por terminar o filme.

O Último Samurai

Fox Movies, 23h06

Épico de guerra de Edward Zwick, com Tom Cruise e Ken Watanabe (nomeado para o Óscar de melhor actor secundário). O capitão Nathan Algren entrou numa espiral de autodestruição. As batalhas que travou no passado e onde arriscou a vida parecem agora fúteis e distantes.

Entretanto, no Japão, outro soldado vê a sua vida a desmoronar-se: Katsumoto, o último de uma antiga linhagem de samurais. Os caminhos dos dois cruzam-se quando o jovem imperador do Japão contrata Algren para treinar um novo exército e erradicar os samurais.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves entrevista José Cid e Tozé Brito a propósito da edição de Tozé Cid - 1969 a 2023, o álbum que juntou os dois músicos para celebrarem uma cumplicidade de mais de cinco décadas e recuperarem canções que os uniram desde os tempos do Quarteto 1111 – incluindo a primeira que escreveram em co-autoria, Todo o mundo e ninguém.

DOCUMENTÁRIOS

Impressões do Oriente: As Viagens de Fernão Mendes Pinto de Goa a Malaca

RTP2, 13h33

Fernão Mendes Pinto ficou conhecido pela obra autobiográfica Peregrinação, em que relatava uma das viagens feitas pelos portugueses ao Oriente, no século XVI. Em 2017, João Botelho recriou em filme as aventuras dessa obra maior da literatura portuguesa.

Em jeito de complemento, o cineasta assinou também esta viagem documental em quatro episódios, narrada por Catarina Wallenstein (actriz que também participou no filme). Os dois primeiros capítulos são emitidos hoje; os restantes, na segunda e terça-feira.

A Vida nas Ilhas

Casa e Cozinha, 21h

Estreia-se uma série documental que parte em direcção a Cuba, Bali, Cabo Verde e outras paragens insulares, “em busca dos elementos diferenciadores que as tornam tão únicas”. Fica em exibição neste horário, de segunda a sexta-feira. Primeiro destino: ilhas Feroé.

Vida Depois da Vida - A Voz da Mulher do Afeganistão

RTP2, 22h56

As vozes das mulheres não podem ser ouvidas em público. Esta é uma das muitas proibições que os taliban impõem às mulheres. Para elas, o simples acto de cantar pode significar pôr em risco a própria vida.

Em Julho de 2021, por iniciativa da etnomusicóloga Yalda Yazdani, uma equipa de filmagens foi a Cabul registar as impressões de nove cantoras afegãs, quando o país estava prestes a ser tomado novamente pelos taliban, depois da retirada norte-americana. Um ano depois, foram reencontrá-las. Todas deixaram o seu país entretanto. E erguem agora as suas vozes para relatarem outras histórias.

Amén: Francisco Responde

Disney+, streaming

Estreia. O Papa ganha um salário? Tem telemóvel? É feliz? Tem momentos em que se sente sozinho? Sabe o que é uma pessoa não-binária? O que tem a dizer do escândalo de pedofilia no seio da Igreja? E de questões como o aborto, o feminismo ou a desilusão de muitos (ex-)católicos?

Estas são algumas das perguntas colocadas por dez jovens ao Papa Francisco, que os recebe em Roma para lhes responder a tudo – e, como diz o próprio, para aprender com eles. A realização é de Jordí Évole.

INFANTIL

Hop (VP)

SIC Kids, 11h34

C.P. (voz de Luís Franco Bastos) é um jovem coelho com a cabeça cheia de sonhos, que não se interessa pelo negócio da família (para desgosto do pai, o coelho da Páscoa) e só pensa em ser baterista numa grande banda rock.

Resolve dar um salto a Hollywood para tentar a sua sorte no programa de entretenimento musical da moda. Só que, antes que isso aconteça, é atropelado por Fred, um humano trintão e acomodado, que o leva para casa.