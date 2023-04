Volume de água aumentou em nove bacias hidrográficas e baixou em três

Maior parte das barragens tem volumes superiores a 80%. Oito das 12 bacias hidrográficas apresentavam um volume superior às médias do período de referência, revelam os dados do dia 31 de Março.

O volume de água armazenado aumentou em nove bacias hidrográficas e desceu em três, apontam os dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH) referentes ao último dia de Março. Oito das 12 bacias tinham uma quantidade de água superior às médias de armazenamento de Março do período de referência (1990/91 a 2021/22).

A bacia hidrográfica do Ave era a que apresentava maior volume de água (89,4% da capacidade total), seguida da do Tejo (86,6%), do Douro (86%) e do Cávado (83,8%). Em Janeiro, devido à maior precipitação de que se verificou desde Dezembro de 2022, das 51 barragens instaladas nas bacias do Lima, Cávado, Ave, Douro, Vouga, Mondego, Ribeiras do Oeste e Tejo, 42 já apresentavam um volume hídrico entre os 80 e 100%. Os resultados deste mês confirmam esta tendência.

Das 59 albufeiras monitorizadas em Março, 36 apresentavam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e sete estavam a 40%. Recorde-se que a cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira. Abaixo das médias estavam as bacias do Barlavento (13,6%), Mira (36,6), Arade (40,7%) e Sado (61%).

Há menos de duas semanas, contudo, a Agência Portuguesa do Ambiente mostrava-se preocupada com a situação das barragens no Nordeste Transmontano, anunciando uma reunião com os autarcas para avançar com a elaboração de um Plano Regional de Eficiência Hídrica. Apesar de muitas bacias terem um volume hídrico satisfatório, persistem no país casos "preocupantes" como o da barragem de Fontelonga, em Carrazeda de Ansiães, onde se teme que um dia possa não haver água para suprir as necessidades de consumo humano e agrícola.