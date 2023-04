Cartas ao Director

Uma proposta: extinga-se o conselho superior da magistratura

De entre os assuntos tratados no PÚBLICO do passado fim-de-semana, estão a situação da Justiça (Sábado, opinião de António Barreto) e a revisão constitucional em curso (reportagem na edição de domingo).

Acerca das estruturas da Justiça, o primeiro ainda alude à questão presente da dificuldade na designação dos juízes do Tribunal Constitucional, mas a notícia no jornal de domingo deixa a ideia de que este tema não está entre as preocupações dos negociadores da revisão.

Ora sucede que entre nós há três conselhos superiores das magistraturas e nenhum deles tem competência para o assunto. Na verdade, existem dois conselhos superiores para a judicatura, um para o Ministério Público e nenhum para o Palace dos tribunais, onde a diária ronda os milhares de euros. (E podemo-nos perguntar: porque será?...)

No desejo de dar alguma contribuição útil para a revisão da lei fundamental, e se a este humilde opinante uma sugestão — na verdade, duas — se permite, tomo a ousadia de sugerir a extinção do conselho superior da magistratura redundante e a atribuição de competência ao supérstite para os assuntos da magistratura da rua do Século.

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã

A importância da Escola no âmbito da educação sexual

Ao ler o artigo “O abuso sexual de crianças: consequências ao longo da vida” (parabéns por este artigo de opinião da professora Isabel Soares e do professor Daniel Sampaio), tornou-se para mim imperativo:

1. Vir a público elogiar o trabalho competente da comissão presidida pelo Dr. Pedro Strecht sobre abusos.

2. Acentuar, como professora que sou, o papel importante que a Escola pode e deve desempenhar no âmbito da educação sexual. Ainda nos anos 80, desenvolvemos (conselho diretivo e coordenadoras da estrutura dos diretores de turma) na Escola Secundária Marquês de Pombal um projeto de trabalho nesse âmbito, com o apoio e orientação do Dr. Daniel Sampaio, Dr. Nuno Miguel e Dr. Duarte Vilar da APF.

Os resultados desta abordagem orientada foram muito positivos, quer junto dos jovens, quer dos professores e dos pais/encarregados de educação.

Maria Lisete P.M.V. Costa, Algés

Se calhar…

André Ventura tem um discurso abjecto, cavalga a xenofobia com entusiasmo, debita palavras vazias e mente com à-vontade. A complacência do PS, a indefinição do PSD, as acções do PS, a fome do PSD, a inépcia do CDS, etc.

Leio o PÚBLICO e são várias as tentativas de explicação para a ascensão da extrema-direita no nosso país. A maioria dos comentadores aponta para a tibieza do sistema e dos políticos. Fico a pensar: então e os cidadãos que se deixam seduzir por um discurso tão notoriamente abjecto, que aplaudem e aceitam a xenofobia, que não se incomodam com o voto depositado na boca de um demagogo? São vítimas inocentes das malfeitorias da classe política? São pessoas tão desiludidas que se transformam em... em quê?

Se calhar o tal racismo larvar de que para aí se fala é mais real do que estamos dispostos a aceitar. Se calhar o falhanço do sistema educativo vem de muito mais longe do que pensamos. Se calhar as pessoas não se incomodam tanto com a mentira como afirmam quando estão na casa de Deus a bater no peito. Se calhar há mais fascistas entre os portugueses de bem do que seria salutar para o nosso futuro colectivo.

Rui Silvares, Cova da Piedade

Habitação – uma promessa de Abril

Estamos em pleno 2023 e passados quase 50 anos do 25 de Abril com tantas promessas, algumas já consagradas na Constituição, uma dessas premissas tão fundamentais para todo o cidadão — o direito à habitação — ainda não foi cumprida e cada vez está mais caótica e explosiva.

Propomos que à semelhança do sonho de António Arnaut, tornado realidade, com a criação do SNS, se crie de imediato o SNH — Serviço Nacional da Habitação, a fim se serem evitadas situações ainda mais graves.

José Amaral, Vila Nova de Gaia