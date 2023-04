Pelo menos dois mortos em vários tiroteios no Sul de França

Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas, na noite de domingo, na sequência de vários tiroteios em Marselha, no Sul de França.

Fontes policiais disseram ao canal de televisão BFMTV que houve três tiroteios, um deles na zona de Castellas, onde duas pessoas foram mortas a tiro e duas ficaram feridas, uma delas em estado crítico.

Na sequência de um segundo tiroteio, que ocorreu no bairro de Les Aygalades, no Norte da cidade, dois homens foram transportados para o hospital com ferimentos de bala.

O terceiro tiroteio, na zona de La Joliette, fez pelo menos três feridos, de acordo com o mesmo canal.

Outro incidente semelhante registou-se no sábado, ferindo um total de quatro pessoas.