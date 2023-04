De Bragg a Tacopina: quem é quem na acusação criminal contra Trump

Em causa estão subornos no valor de 130 mil dólares para silenciar a actriz de filmes pornográficos Stormy Daniels.

Donald Trump, antigo Presidente dos Estados Unidos, deverá apresentar-se perante o juiz de Manhattan esta terça-feira, onde fará história como o primeiro ex-Presidente a ser acusado criminalmente, num caso que provavelmente levará mais de um ano a chegar a julgamento.

Em causa estão subornos no valor de 130 mil dólares (cerca de 120 mil euros) a uma actriz de filmes pornográficos, durante a campanha eleitoral de 2016. Alegadamente, o dinheiro terá servido para garantir o silêncio da actriz, Stormy Daniels, sobre um encontro sexual em 2006.

Em tribunal, Trump deverá declarar-se inocente. Vamos aos principais intervenientes neste caso.

Alvin Bragg

A acusação de Trump colocou o procurador nova-iorquino Alvin Bragg no centro das atenções. O advogado de 49 anos tomou posse em Janeiro de 2022, tornando-se a primeira pessoa negra a ocupar o cargo de procurador de Manhattan. Cresceu no bairro do Harlem, na cidade de Nova Iorque, e decidiu estudar Direito, conta, por ter tido, ao longo da adolescência, uma arma apontada a si seis vezes, três delas pela polícia.

Stormy Daniels

A actriz estrela de filmes pornográficos, Stormy Daniels, é também autora, realizadora e uma personalidade mediática. Lançou o próprio reality show, Spooky Babes, no qual procura casas assombradas como "investigadora paranormal", e chegou a namorar a ideia de uma candidatura ao Senado norte-americano enquanto antiga democrata que se afirmou republicana em 2010.

Juan Merchan

Juan Merchan é o juiz veterano do tribunal de Manhattan que presidirá ao julgamento do caso.

Em 2022, Merchan supervisionou a investigação criminal da Trump Organization, que culminou com a empresa imobiliária considerada culpada por 17 crimes de fraude financeira e de evasão fiscal e condenada ao pagamento de uma multa de mais de 1,5 milhões de dólares. Allen Weisselberg, director financeiro da Trump Organization e contabilista da família Trump desde a década de 1970, foi condenado a cinco meses de prisão pelo envolvimento nos crimes.

Susan Necheles

Uma das advogadas de Trump, Susan Necheles, é conhecida por ter representado Venero "Benny Eggs" Mangano, um dos chefes da Família Genovese, máfia de Nova Iorque. Defendeu também a Trump Organization em tribunal em 2022.

Joe Tacopina

Também advogado de Donald Trump, Joe Tacopina é comentador regular em vários canais de notícias, habituado ao litígio sob os olhares dos tablóides de Nova Iorque. Representou, por exemplo, o rapper Meek Mill; Alex Rodriguez, antiga estrela da equipa de basebol New York Yankees; e a noiva de Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle.

Antes da acusação contra Trump, o advogado disse à Reuters que não tem medo de casos controversos e que tem uma relação de "respeito mútuo" com Trump.

Tacopina está também a defender o antigo chefe de Estado no processo em que é acusado de difamação por E. Jean Carroll. A escritora agora com 79 anos também acusa Trump de a ter violado num provador dos armazéns Bergdorf Goodman, em Manhattan, na década de 1990.