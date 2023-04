O poder sempre esteve na rua

“Os protestos não resultam. Mesmo na democracia, eles não resultam.” O artista e activista Weiwei escreveu-o na última edição de aniversário deste jornal. Weiwei protestou vezes sem conta, até se tornar o inimigo público número 1 do Governo chinês, e se desencantar. É verdade. Não há dúvidas quanto à impossibilidade e o risco de protestar nas ruas de Pequim ou de Moscovo. O desfecho é conhecido: a prisão ou o exílio. Weiwei teve direito a ambas.

Nas democracias, contrariamente ao que afirma, o desfecho não é o mesmo. Não pode ser o mesmo. Os gigantescos protestos nas ruas de Israel aí estão para demonstrar que uma multidão na rua pode travar as medidas antidemocráticas do Governo de Benjamin Netanyahu, muito embora o radical executivo de Telavive esteja mais interessado num compasso de espera do que num genuíno recuo.

Os gigantescos protestos nas ruas de Paris não travaram a reforma da Segurança Social francesa, mas apressaram negociações, embora Emmanuel Macron esteja apenas empenhado em conquistar alguma paz social, sem ceder no seu plano de prolongamento da idade de reforma.

Os israelitas batem-se pela defesa das regras democráticas, por aquilo a que chamamos Estado de direito, que o primeiro-ministro pretendia submeter ao Parlamento, onde dispõe de uma maioria segura, pela simples razão de que precisa de se proteger dos processos por corrupção dos quais é alvo. Os franceses batem-se por direitos sociais adquiridos, num protesto que grupos anarquistas tentam radicalizar, que a sobranceria presidencial francesa teima em ignorar, recorrendo a expedientes parlamentares pouco democráticos.

A rua é a rua e o Parlamento é o Parlamento. Em Israel, a rua impediu a instrumentalização do Parlamento. Em França, o Parlamento incendiou a rua, não só por causa da reforma, mas também por causa do método, com o recurso ao artigo 49.3.º da Constituição.

Nas ruas dos dois países, diz-nos Fernando Vallespín, professor de Ciência Política na Universidade Autónoma de Madrid, há dois gritos que não são incompatíveis: “Nem neoliberalismo nem iliberalismo.” A inquietação de Vallespin é a seguinte: “Como restaurar a coerência de um Estado social e democrático que foi tão enfraquecido é a grande tarefa que se avizinha, e o Estado democrático é a grande tarefa que temos pela frente.” A rua não governa. Mas o Parlamento não a pode ignorar.