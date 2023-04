Gaia anulou contrato para criação de polo tecnológico. Promotores vão recorrer

Executivo de Gaia aprovou, com votos contra do PSD, a anulação do contrato com grupo que ia criar megaparque de inovação. Promotores dizem que acusações da autarquia são falsas e vão para tribunal.

O executivo da Câmara de Gaia aprovou a anulação do contrato-promessa de compra e venda com o grupo Gestão Capital, promotores do Gaia Infinity Hub, um mega polo tecnológico que ia instalar-se no antigo parque de campismo da Madalena. A decisão promete, no entanto, não ser pacífica. O grupo brasileiro - que alega que as acusações de “incumprimento” do contrato feitas por Eduardo Vítor Rodrigues são falsas - vai recorrer, avançou o Jornal de Notícias.

“É falso que os promotores do hub de tecnologia, inovação e educação tenham falhado com os seus compromissos acertados com a Câmara de Gaia”, dizia o grupo Gestão Capital num comunicado enviado às redacções ainda na passada sexta-feira. Contactada pelo PÚBLICO já depois da reunião de câmara desta segunda-feira, fonte da empresa atirou uma reacção formal à decisão para mais tarde.

A votação na reunião de câmara desta segunda-feira contou com os votos favoráveis do PS e da CDU e votos contra do PSD, que pediu que a proposta fosse retirada.

José Cancela Moura, vereador do PSD, explicou ao PÚBLICO que a rejeição formal da proposta se fundamenta em dois eixos: por um lado, o desconhecimento do teor do contrato-promessa entre o município e o grupo Gestão Capital, informação que os sociais-democratas já haviam solicitado em Agosto passado; por outro, informação demasiado vaga sobre o parque urbano que Eduardo Vítor Rodrigues diz querer fazer.

Na proposta levada a votação, aponta o PSD na sua declaração política, “a única referência sobre o ecoparque do Atlântico resume-se à nomeação do engenheiro Luís Alves como director do projecto”.

Num comunicado ainda antes da reunião, a CDU tinha considerado “positiva” a solução de construir um ecoparque em vez do parque tecnológico, recordando a importância de salvaguardar o parque de campismo, o património arqueológico da Mamoa da Madalena e da Estação Paleolítica do Cerro, reinvenções “de várias décadas” dos comunistas.

Incumprimento?

Eduardo Vítor Rodrigues acusou o grupo brasileiro de “incumprimento”, dizendo que foi pago à autarquia o primeiro sinal previsto no contrato, em Dezembro de 2022, mas não o segundo, que deveria ser liquidado até final de Janeiro.

O Grupo Gestão Capital coloca o ónus no município e diz que para que esse pagamento fosse feito a autarquia teria de aprovar o protocolo nos órgãos competentes, algo que não aconteceu. “Sempre esteve condicionado a aprovação dessas condições pela Câmara de Gaia, conforme diversas trocas de correspondência com a Câmara, que são vitais para o desenvolvimento do projecto. A Câmara de Gaia prometeu reiteradamente essa formalização, inclusive por escrito, e incumpriu sempre.”

O megaparque, apresentado no início de 2022, incluía, entre outras coisas, espaços de trabalho, um hotel, habitação e residência de estudantes.

A proposta levada ao executivo esta segunda-feira foi, na verdade, um dois em um. Eduardo Vítor Rodrigues sugeriu não só a anulação do contrato-promessa de compra e venda, no valor de oito milhões de euros, mas também uma alternativa ao mesmo: a criação do Ecoparque do Atlântico. Para isso, o executivo aprovou a intenção de “preservar a parte fundamental do terreno no património municipal” e ainda a “alteração da tipologia do terreno”, passando-a a “zona verde e de equipamentos”.

São argumentos que o grupo Gestão Capital rejeita e estranha. “É incompreensível que o projecto Gaia Infinity Hub seja abortado por iniciativa da câmara e os promotores tenham tido conhecimento dessa intenção pela comunicação social”, apontam, deixando suspeitas no ar: “É estranho que, de repente, tenha surgido o Ecoparque do Atlântico, projectado e estruturado de tal forma que o executivo municipal afirma estar preparado para deliberar sobre a criação do mesmo.”

O autarca socialista adianta ainda na proposta que os promotores do pólo tecnológico que prometia criar 15 mil empregos directos na cidade pediram à autarquia para “aumentar a capacidade construtiva”, algo que terá rejeitado. E lamenta também que o reconhecimento do projecto como de potencial interesse nacional PIN, elemento decisivo para a posição do município, nunca tenha acontecido.

São, mais uma vez, acusações refutadas pelos empresários. “É falso que os promotores tenham solicitado aumentar a capacidade construtiva do projecto. Sempre esteve previsto e acordado com a Câmara de Gaia que a área de construção de 249.600 metros quadrados seria possível mediante a aprovação do projecto PIN”.