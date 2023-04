O coração ainda bate. No panteão dos eternos

Hoje faz meio ano que a minha mãe morreu. Conto os meses todos. Beijo as fotografias dela que me assaltam no telemóvel. Quando uma pestana me caía e eu fazia aquele jogo de a segurar entre os dedos, a minha filha dizia: “Pede um desejo!” E eu pedia sempre, sempre, que a minha mãe vivesse durante muito tempo. Depois passei a pedir que ela vivesse mais tempo. Até que já só queria que ela vivesse meses, dias. Que a manhã fosse boa. Que a noite não tivesse sido um inferno. E hoje a memória dela vive em mim. E assim ficará para sempre, até eu ser esta, a que sente e pensa e sabe o nome dos que ama.

Ontem chegou a notícia da morte do músico Ryuichi Sakamoto. Comecei a ouvi-lo ainda eu era adolescente. O filme “Merry Christmas, Mr. Lawrence” marcou a minha geração, marcou a anterior, marcou as que se seguiram. Ouvi-o sempre. Vou continuar a ouvi-lo para sempre, até eu ser esta, a que sente e pensa e sabe o nome dos que ama.

A morte não nos avisa, mas um dia fica muito presente nas nossas vidas. Não basta vê-la descrita nas televisões, temos de a sentir de perto. E sentindo-a assim presente, nunca mais encolheremos os ombros perante o nome de alguém que morreu.

Eu queria que a minha mãe vivesse até aos 99. Pedia isso enquanto a pestana ficava colada nos dedos. É um número absurdo, não é? Porque queremos que as pessoas cheguem aos 100, um marco e tanto! Eu pedia os 99 e não mais do que isso. Como teria pedido que Sakamoto vivesse muito mais tempo e fizesse muitos discos. Muitos como o que ouvi durante o temponem que juntei estas palavras tentando mais uma vez perceber para onde vão as pessoas quando morrem.

No sábado, aqui em casa, falou-se novamente sobre matéria e energia. E se tudo é energia, então talvez, talvez, possamos continuar a viagem. É assim que penso, mas não me atrevo a pedir nada com a pestana colada entre os dedos. Todos, quase todos, temos rituais estranhos, que alguns recusam ser supersticiosos, mas que nos ridicularizam quando temos a capacidade de nos ver de fora. Talvez o medo da morte nos torne ridículos. Talvez seja a perda. Estamos dispostos a muito para não lidarmos com essa palavra terrível – agora para mim é terrível – chamada "saudades".

A minha mãe tinha só 78 anos. Estava muito longe dos 99 que eu desejava. Sakamoto tinha 71. Lembram-se de os 70 nos parecerem uma idade tão longe da nossa? E velhos eram os que lá chegavam. Velhos, pensávamos nós. A nossa invencibilidade altiva numa pele sem rugas com a morte desenhada lá tão longe. Nunca nós ou os nossos lá chegariam. Há uma idade bela em que nos distanciamos tanto da morte que não precisamos de rituais ridículos para a tentar fintar. Depois a invencibilidade perde-se com os anos. O que perdemos como invencíveis ganhamos como vulneráveis. E é essa vulnerabilidade que junta palavras que já foram lágrimas, que nos empurra para as canções, as fotografias, a pestana colada entre os dedos.

A minha mãe e Sakamoto, por razões tão absurdamente diferentes, ficam ali no panteão dos eternos, até eu ser esta, a que sente e pensa e sabe o nome dos que ama.

Se agora mesmo uma pestana me caísse e a agarrasse entre os dedos, havia de pedir para que a minha mãe pudesse encontrar Sakamoto sentado ao piano com a cabeça perto das teclas, de onde sairia a música igual à que ouço agora.

Mas as pestanas, como a vida, escapam-nos entre os dedos. E os desejos, afinal, perdem-se.

Merry Christmas, Mr. Lawrence.