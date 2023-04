Em prova: Há uma outra ambição que alastra pelos Vinhos Verdes

Diferentes castas, diferentes terroirs e diferentes interpretações. Há um perfil bem diferente de Vinhos Verdes que está paulatinamente a ganhar peso junto dos consumidores. E isso nota-se também nas cartas dos melhores restaurantes. Vinhos que se afirmam pela secura, pela complexidade e pela elegância, mas mantendo sempre a frescura e vivacidade que é a marca de identidade da região.

De uma forma geral, o salto qualitativo é evidente em todos os tipos de vinhos, seja nos de cunho tradicional ou na moderna tendência de um estilo seco, com mais estrutura e graduação, e com outro posicionamento em termos de preço e qualidade. Os últimos dados indicam que são já perto de um quarto do total os vinhos de qualidade na certificação dos Vinhos Verdes.

Vinhos que reflectem as diferentes condições de solo, clima e temperatura das várias sub-regiões, diferenciando-se também pelas castas. Não só os de alvarinho, que destacam as amplitudes térmicas de perfil continental que resultam das condições específicas da influência do rio Minho nos territórios interiores de Monção e Melgaço, mas também a influência atlântica que marca o perfil da casta loureiro, não só no vale do Lima, mas também nas bacias dos rios Cávado e Ave. Também da casta avesso se mostram agora em nível de excelência os vinhos de Baião, aqui já no vale do Douro.

Transversal a toda a região é a intensidade fresca dos vinhos. Característica marcante da região, que resulta de uma natureza generosa, com fortes índices de pluviosidade e uma vasta rede fluvial.

A par da enologia, também a viticultura registou enorme evolução nas últimas décadas, proporcionando outra qualidade e diferentes condições para a exploração de outros tipos de vinhos, das condições de cada parcela, independentemente de se tratar de varietais ou de vinhos de parcela.

Foto Diferentes castas, diferentes terroirs e diferentes interpretações. Há um perfil bem diferente de Vinhos Verdes que está paulatinamente a ganhar peso junto dos consumidores. Adriano Miranda

Uma mudança que não é exclusiva dos brancos, se bem que no caso dos tintos os ventos soprem ainda de forma muito amena. Mas é, no entanto, um movimento que vai fazendo o seu caminho. A par do domínio da casta vinhão – intensa e taninosa por natureza, mas da qual vão já surgindo vinhos mais polidos e atraentes –, o mercado ganha apetência também pelos vinhos que em séculos passados fizeram que o Alto Minho fosse a primeira região exportadora.

Tintos como alvarelhão, borraçal, cainho ou pedral, que dão vinhos mais abertos, dóceis e elegantes, mas de uma frescura e complexidade que naqueles tempos só tinham paralelo com os da Borgonha. E se nos lembrarmos que até à década de 1990 os brancos eram quase residuais na produção da região, não será difícil augurar caminho para o renascer desse estilo de tintos.

12 vinhos em prova Quinta do Ameal Solo Único 2021

Quinta do Ameal

16,50 euros (garcias.pt) Vinho de uma parcela da parte mais alta da quinta, na margem direita do Lima. Grande delicadeza, aromas vibrantes (casca de limão e flor de limoeiro). Textura elegante a conjugar a acidez cítrica com cremosidade e envolvência. Mais largo do que comprido de boca, com grande tensão e secura. Anselmo Mendes Loureiro Private 2020

Anselmo Mendes

28 euros (enoteca.pt) Outro loureiro do vale do Lima num registo fino, intenso e complexo nos aromas, com notas cítricas e minerais. Intenso e expressivo na boca, com estrutura e acidez marcantes. Um branco rico, refinado e com uma frescura e uma expressão verde admiráveis. Aveleda Parcela do Roseiral 2019

Quinta da Aveleda

19,99 euros (aveledashop.pt) Outro vinho de parcela, um alvarinho muito particular resultante de solo granítico bem irrigado e muito fértil. Aromas intensos e complexos, fruta cítrica madura a combinar a acidez com alguma doçura (do álcool), num equilíbrio notável. Vinho gordo e com bom volume de boca, mas ao mesmo tempo com intensidade fresca e um longo e prazeroso final de boca. Vale dos Ares Borras Finas - Alvarinho 2020

MQ Vinhos

17,49 euros (garrafeirabaco.pt) Vinho cheio de carácter. Está lá a fruta tropical, mas combinada com nuances de vegetal e uma tensão ácida que tudo envolve. Na boca é cremoso, destacando o sabor harmonioso e frescura natural. Final muito elegante e persistente, numa prova que vai sempre em crescendo. Soalheiro Terramatter Alvarinho 2022

Quinta de Soalheiro

16,95 euros (garrafinhas.pt) Pretende mostrar a natureza do território. Intervenção mínima tanto na vinha como na adega, um alvarinho em estado natural, mas com vindima precoce para não ultrapassar os 13% de álcool. Intenso nos aromas e sabor frutado (ananás e funcho), é também complexo e com uma acidez notável que lhe prolonga o final. Quinta de Santa Teresa Avesso 2021

A&D Wines

10,95 euros (garrafeira5estrelas.com) O terroir de Baião a potenciar as qualidades da casta avesso. Vinho elegante com muito boa estrutura e fundo fresco. Cheio de ervas aromáticas e notas cítricas, gordo e redondo na boca, e com a complexidade que lhe é conferida pelo estágio prolongado com borras finas. Vinho para a mesa, com grande aptidão gastronómica. Covela Avesso Natur 2021

Quinta de Covela

15 euros (garrafeirasoares.pt) Branco de vinificação minimal, com tendência a mostrar alguma turbidez, de perfil cítrico e floral (flores brancas). Um avesso com boa estrutura e complexidade, que associa a uma acidez harmoniosa e com boa expressão aromática a remeter para sensações de amêndoa e funcho. Um belo vinho. Sem Mal 2020

100 Igual

13,50 euros (garrafeiranacional.com) Branco de fino recorte que parte da tradição para potenciar as características das castas arinto e azal. Aromas vivos de lima e limão típicos das castas, seco e intenso na boca num perfil de acidez macia e convidativa. A fermentação maloláctica é feita na garrafa, donde resulta um vinho leve e refrescante, que aviva as memórias do passado. E mostra o potencial do presente. Quinta da Palmirinha 2020

Quinta da Palmirinha

10,24 euros (virguwines.pt) Loureiro da região do Sousa, num perfil de maior contenção aromática. Fruta elegante de expressão madura, num estilo igualmente contido, mas sempre muito rico em camadas, e já com agradáveis notas secundárias, de químicos e tostados. Uma outra faceta do potencial da casta. Zafirah Tinto 2019

Constantino Ramos

13,50 euros (presentesgourmet.pt) Tinto elegante e sedutor, de cor aberta, textura fina e aromas marcados de frutos vermelhos e silvestres. Junta as castas alvarelhão, borraçal, espadeiro, e também algum vinhão, de vinhas já com alguma idade e baixa produção, na região de Monção e Melgaço. Elegante com acidez marcante e fácil de beber. Um aceno à tradição. Pequenos Rebentos Atlântico Tinto 2020

Márcio Lopes

15,50 euros (vinha.pt) Cor rubi escura, contido nos aromas e levemente frutado. Um tinto de notável sobriedade que procura nas castas históricas de Monção e Melgaço a semelhança borgonhesa do passado. O aroma de reminiscência vegetal (notas de framboesas e flores silvestres) destaca a qualidade dos taninos e a grande frescura que domina o final de boca. Aphros Ouranos

Aphros Wine

24,50 euros (virguwines.com) Cor muito aberta, atraente e elegante, com notas frutadas de romã igualmente de grande elegância. É feito apenas com alvarelhão, e fermentado em inox com longa maceração e posterior estágio em barricas de castanho. O resultado é um tinto muito fino, seco, fresco e delicioso, a remeter para o ambiente de pinhal (carumas) e com deliciosos amargos a marcar o final prolongado.

Este artigo foi publicado no n.º 8 da revista Singular.