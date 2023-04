Estoril Open fica sem Diego Schwartzman

O argentino, cabeça-de-série n.º 7, foi eliminado no primeiro dia do quadro principal do torneio por Marco Cecchinato. João Sousa venceu em pares ao lado de Dominic Thiem.

Ao primeiro dia de competição do quadro principal, o Estoril Open perdeu um dos seus cabeças-de-série. Diego Schwartzman, n.º 7 no torneio, foi eliminado na primeira ronda pelo italiano Marco Cecchinato em dois sets (6-3 e 7-6, com 10-8 no tie-break), confirmando que não está a atravessar um bom momento. O argentino de 30 anos, que já chegou a ser n.º 8 do ranking ATP (está em 36.º), ainda só ganhou três jogos em 2023 e não foi em Portugal que voltou a ganhar, batido por Cecchinato, que também anda longe dos seus melhores tempos – já chegou a ser 16.º do mundo, agora está 80 lugares abaixo, em 96.º.

Cecchinato fechou o primeiro set sem grandes problemas, mas enfrentou maior resistência do argentino no segundo parcial. Depois de uma troca de breaks (dois para cada lado) que levou o set para tie-break, o argentino mostrou alguma luta, mas não levou a recuperação até ao fim e o italiano, depois de salvar um set point fechou o encontro com o seu serviço depois de mais duas horas de jogo. Depois de afastar um dos cabeças-de-série, o Cecchinato irá agora defrontar na próxima ronda um compatriota, Fabio Fognini, que triunfou num duelo de italianos sobre Alessandro Giannessi (6-2 e 6-2).

Já Sebastian Baez, quinto cabeça-de-série e vencedor do Estoril Open em 2022, confirmou o seu estatuto, ao bater em dois equilibrados sets (7-5 e 7-6) o moldovo Radu Albot. O argentino, 32.º ATP, precisou de 2h14m para bater o experiente moldovo de 34 anos e marcar encontro na ronda seguinte com o seu compatriota Pedro Cachín (67.º), que venceu Tseng Chun-hsin, de Taiwan, 145.º, por 6-4 e 6-4, em 96 minutos.

A presença portuguesa no primeiro do Estoril Open aconteceu no quadro de pares, com a dupla formada por João Sousa e Dominic Thiem a levar a melhor sobre Duarte Vale e o norte-americano Ben Shelton em dois sets (6-4 e 6-2).

Nesta terça-feira, haverá forte presença portuguesa no quadro principal de singulares. Nuno Borges, o português mais bem classificado no ranking (63.º), medirá forças com o francês Quentin Halys (80.º), enquanto João Sousa, que já venceu o Estoril Open em 2018, irá defrontar o italiano Giulio Zeppieri (121.º) – se ganhar, o português terá pela frente o norueguês Casper Ruud, n.º 5 e primeiro cabeça-de-série. O estreante Henrique Rocha, por seu lado, enfrenta o espanhol Bernabe Zapata Miralles, enquanto Pedro Sousa, a participar no seu último Estoril Open, irá defrontar o francês Luca van Assche.