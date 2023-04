PSD Lisboa repudia críticas do PS ao apoio de Moedas ao protesto do Alojamento Local

O líder da bancada municipal do PSD Lisboa, Luís Newton, saiu em defesa de Carlos Moedas para repudiar as críticas de autarcas socialistas sobre a participação do presidente da câmara de Lisboa na manifestação dos proprietários do Alojamento Local, que decorreu na passada quinta-feira na Praça do Município.

Em comunicado, Luís Newton, que é também presidente da junta de freguesia da Estrela, responde à carta aberta assinada pelos 13 presidentes de junta eleitos pelo PS contra a participação de Carlos Moedas na manifestação. “O crime que lhe apontam é o de ter participado na manifestação dos proprietários de Alojamento Local. Pequenos proprietários que apostaram todas as suas economias num negócio que, para a maioria, se transformou no seu único meio de subsistência e os ajudou a atravessar penosos momentos de crise económica. E nem necessitamos de relembrar que partido esteve na origem dessa crise”, sustenta Luís Newton.

O autarca, que acumula ainda a líder da concelhia de Lisboa, apontou que a manifestação nem faria sentido depois da apresentação da segunda parte do pacote Mais Habitação pelo Governo na passada quinta-feira. “O PS percebeu o erro e recuou em toda a linha no que se preparava para fazer, aniquilando o sector do Alojamento Local”, criticou numa referência à alteração da proposta de lei do Governo que recua na proibição de novas licenças e permite não suspender as licenças de Alojamento Local em territórios de baixa densidade e noutros municípios.

Luís Newton rejeitou também que Carlos Moedas não dialogue com as juntas de freguesias e questionou a moral do PS para “mandar pedras a alguém” quando “o executivo camarário do partido entregou uma média de 17 casas por ano (sim, 17) durante a sua gestão, o actual executivo já ultrapassou a entrega de mil”.

O social-democrata saiu em defesa do presidente da câmara. “Carlos Moedas está a trabalhar, não para ‘congelar’ o problema e a cidade, como fez o anterior executivo camarário, sem acautelar, em momento algum, o excesso de pressão sobre zonas específicas da cidade. E tem razão quando diz que o Governo está a chantagear as autarquias, afirmando, sibilinamente, que ou cooperam com o arrendamento forçado ou ficam sem receita de IMI”, lê-se na nota em que contrapõe também as críticas dos socialistas ao Novo Regime de Arrendamento Urbano: “Porque não a revogaram nestes sete anos de governação do seu partido?”