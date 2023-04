Ahmadia: os muçulmanos perseguidos por outros muçulmanos

“Paz, amor e harmonia” é o lema que acreditam ter obrigação de espalhar, de viva voz e pelo exemplo. Os ahmadis, discriminados dentro e fora do islão, têm em Londres a sua sede no exílio.

Sou Muçulmano, pergunta-me qualquer coisa” era a frase na T-shirt que o imã Adeel Shah e 500 outros muçulmanos vestiram para visitar a ponte de Westminster quando esta foi palco de um atentado terrorista. A visita, “em solidariedade com as vítimas e para ilustrar os verdadeiros ensinamentos do islão”, deu origem a uma conversa entre Shah e um homem que o interpelou. “Porque é que estás aqui?” A resposta – dez minutos a falar do islão e do trabalho da sua comunidade no Reino Unido – surpreendeu o britânico, há dez anos em viver em Londres sem ter falado com um muçulmano.