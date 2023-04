Pedro Solbes (1942-2023), uma vida com a Europa na mira

Foi o primeiro responsável político com o qual privei em 20 anos como correspondente do PÚBLICO em Espanha. Pedro Solbes, nascido em Alicante, não tinha a oratória andaluza de Felipe González, de quem foi ministro da Agricultura e da Economia. Nem a improvisação de José Luis Rodríguez Zapatero, cujo Governo integrou como vice-presidente e titular da Economia. Rigoroso na análise, o que não era apanágio da família socialista com Zapatero, desconcertava Berlim e Paris quando foi um dos dois Comissários Europeus de Espanha nos tempos do pacto de estabilidade. A outra, era Loyola de Palácio. A Europa esteve sempre na mira deste espanhol e Bruxelas foi durante anos o seu habitat.

