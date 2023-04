Explosão mata blogger pró-russo em café de São Petersburgo. Pelo menos 19 feridos

Vladlen Tatarsky foi convidado para falar sobre a sua cobertura da guerra no Street Bar Cafe. O café onde ocorreu a explosão já pertenceu ao fundador do grupo Wagner

Uma explosão num café em São Petersburgo durante a tarde de domingo vitimou o popular comentador e blogger pró-russo Vladlen Tatarsky que cobria a guerra na Ucrânia no seu canal do Telegram. Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas. Segundo as autoridades, Tatarsky tinha sido convidado para falar no Street Bar Cafe a propósito da guerra quando um dispositivo explosivo foi detonado.

"Como resultado do incidente, uma pessoa morreu. Tratava-se do correspondente de guerra Vladlen Tatarsky", confirmou o Ministério do Interior, citado pela agência de notícias russa RIA Novosti. O Comité de Investigação da Rússia já abriu uma investigação, avança a Alzajeerah.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa do incidente. Segundo avança a RIA Novosti, a explosão ocorreu devido a uma caixa trazida para o interior do café que continha uma estátua que foi dada de presente a Tatarsky. A estatueta teria sido analisada antes de ser entregue ao comentador online.

Vladlen Tatarsky, cujo nome verdadeiro era Maxim Fomin, tinha mais de 560 mil seguidores do Telegram e era um dos bloggers militares mais influentes a cobrir o conflito na Ucrânia. Tatarsky partilhava uma retórica maioritariamente pró-russa mas também fazia parte dos bloggers militares a criticar alguns dos aspectos da campanha de Vladimir Putin na Ucrânia.

Tornou-se conhecido, no entanto, por partilhar um vídeo no interior do Kremlin em que defendia a invasão. “Vamos derrotar todos, vamos matar todos, vamos roubar quem seja necessário. Da forma que melhor entendermos”, disse durante o evento em honra da conturbada anexação de quatro regiões parcialmente ocupadas da Ucrânia à Rússia.

A anexação dos territórios no final de Setembro foi caracterizada como ilegal pela maioria dos países das Nações Unidas.

O grupo Cyber Front Z, que organizou o evento onde Tatarsky falava, descreve a situação como um “ataque terrorista”. "Houve um ataque terrorista. Tomámos certas medidas de segurança mas infelizmente não foram suficientes", disse o grupo numa publicação partilhada no Telegram e citada pela BBC. "Condolências a todos os que conheciam o excelente correspondente de guerra e nosso amigo Vladlen Tatarsky.”

Em Agosto, o Serviço de Segurança Federal da Rússia acusou os serviços secretos da Ucrânia de matar Darya Dugina, filha de um ultranacionalista, num ataque com um carro armadilhado perto de Moscovo. A Ucrânia negou o seu envolvimento.