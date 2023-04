Blinken telefona a Lavrov para pedir libertação de jornalista norte-americano

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, manteve este domingo uma conversa telefónica com o seu homólogo russo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, para discutir a situação do jornalista norte-americano Evan Gershkovich, detido na Rússia por espionagem.

Blinken “transmitiu a sua grande preocupação” pela “detenção inaceitável” de Gershkovich, informou o Departamento de Estado em comunicado. O responsável pela diplomacia norte-americana pediu a “libertação imediata” do jornalista e também de Paul Whelan, o ex-fuzileiro naval dos EUA condenado a 16 anos de prisão na Rússia, igualmente por acusações de espionagem.

“O secretário (Blinken) e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov, discutiram também a importância de criar um ambiente que permita às missões diplomáticas realizar o seu trabalho”, referiu o Departamento de Estado.

Gershkovich estaria a reunir informações sobre o grupo Wagner, do oligarca Yevgeni Prigozhin, próximo do Presidente russo Vladimir Putin, e que tem enviado mercenários para a Ucrânia. O último artigo de Gershkovich publicado pelo The Wall Street Journal data de 28 de Março, com o título A economia da Rússia está a começar a desmoronar-se.

Moscovo refutou a ideia de que o jornalista norte-americano estivesse a trabalhar num artigo e Lavrov disse a Blinken que “Gershkovich foi apanhado em flagrante quando tentava obter informações secretas classificadas como segredo de Estado, aproveitando-se do seu estatuto de jornalista”, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia em comunicado.

Moscovo considera que existem “factos comprovados das actividades ilegais do cidadão norte-americano” e recorda que a sua detenção foi notificada à Embaixada dos Estados Unidos em Moscovo de acordo com os procedimentos estabelecidos. “O seu destino será decidido pelo tribunal”, disse o chefe da diplomacia russa.

Assim, Lavrov pediu às autoridades dos EUA que “respeitem as decisões das autoridades russas tomadas de acordo com a lei e as obrigações internacionais”. “É inaceitável que as autoridades em Washington e os media ocidentais criem uma agitação com a intenção óbvia de dar a este caso um tom político”, acrescentou.

A Rússia sublinhou que esta conversa decorreu por iniciativa de Washington e nela aproveitou para “tocar em algumas questões típicas da relação bilateral”.

Antes de integrar a redacção de Moscovo do Wall Street Journal, Evan Gershkovich trabalhou para a agência de notícias francesa AFP e para o jornal russo The Moscow Times. Publicou também artigos no New York Times, Economist, IT Technology Review, Foreign Policy e Politico Europe, entre outros meios de comunicação.