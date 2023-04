Em Braga, uma garrafeira onde o vinho é tratado por tu

A Loja dos Vinhos é um projecto do enólogo António Silva Rosas que, em Braga, num espaço com pouco mais de 25 metros quadrados, consegue, através de engenhosos expositores por si desenhados, acomodar mais de 400 referências num total superior a 4200 garrafas.

Não se pense, porém, que está tudo encavalitado do tecto ao chão. Tudo está disposto numa escala humana, onde não é necessário curvar demasiado as costas para ler os rótulos das filas de baixo, enquanto as garrafas do nível mais alto estão praticamente à altura dos olhos, sem necessidade de bancos ou escadotes.

Em suma, a Loja dos Vinhos é uma loja bonita e acolhedora onde os clientes vão procurar novidades, mas sobretudo aconselhamento – não só sobre os vinhos, mas também sobre a sua melhor ligação com a comida.

Neste aspecto, António Silva Rosas tem um belíssimo trunfo na manga: sabe de cor e salteado como tudo se faz, porque é enólogo, licenciado pela UTAD, dá consultoria a vários produtores nas regiões de Douro, Beiras e Vinhos Verdes, e tem também produção de vinho numa quinta da família. Em boa verdade, a sua actividade no negócio do vinho começou em 1997, com uma distribuidora regional, que ainda se mantém e que trabalha essencialmente com o canal horeca (acrónimo para hotelaria, restauração, cafetaria e catering), já que a loja aberta ao público só arrancou um ano depois, em 1998.

António Silva Rosas é dono da Loja do Vinho, em Braga, produtor no vale do Neiva e proprietário de uma distribuidora. Rui Oliveira Num espaço com pouco mais de 25 metros quadrados, António consegue, através de engenhosos expositores por si desenhados, acomodar mais de 400 referências de vinhos. Rui Oliveira Fotogaleria António Silva Rosas é dono da Loja do Vinho, em Braga, produtor no vale do Neiva e proprietário de uma distribuidora. Rui Oliveira

Os hábitos não são fáceis de mudar e os seus clientes ainda se inclinam maioritariamente para os tintos de Douro e Alentejo. “E em relação aos brancos?”, pergunta imediata. “O estigma que havia em relação aos vinhos brancos esbateu-se um pouco e o consumo cresceu. Em relação aos da Região dos Vinhos Verdes, o maior problema nem é com os clientes da loja, é com os restaurantes. Boa parte dos investimentos na área provém de empresários de outras áreas que não têm com a agricultura grandes expectativas financeiras e, como tal, têm necessidade de despachar tudo, mesmo que seja a preço baixo”, lamenta António. “Há sempre um cliente que tem uma quinta onde faz vinho, e aí temos os ‘vinhos da casa’, em muitos restaurantes comprados a preços incrivelmente baixos, prejudicando quer a distribuição quer os produtores profissionais.”

O vinho de que António é simultaneamente produtor e enólogo provém de uma quinta da família no vale do rio Neiva, região de Barcelos, onde a plantação foge bastante ao estereótipo local, com as castas alvarinho, chardonnay e gewürztraminer e nas tintas pinot noir, syrah e touriga nacional, a darem origem dois vinhos que têm o curioso nome Vinha dos 9. Uma homenagem de António Rosas e dos seus irmãos ao pai – o nove corresponde ao número de netos que este chegou a conhecer. Todos os anos, por ordem decrescente de idades, é atribuído ao vinho o nome de um deles.

Loja dos Vinhos

Praceta Dr. Luís de Almeida Braga, 225, Braga

Tel.: 253612970

Das 14h30 às 20h30. Sábado, a partir das 10h. Encerra ao domingo

A jóia da coroa Vinha dos 9 Espumante Rosé Bruto

Vinha dos 9

Preço: 9,35 euros É feito com três castas tintas (pinot noir, syrah, touriga nacional) e tem 18 meses de estágio em garrafa. O vinho-base é feito na quinta, mas o processo de espumantização decorre na Bairrada. É um espumante de cor salmão claro, bruto natural “0”, com bolha fina e persistente, muito interessante, equilibrado e rico de fruta.

Este artigo foi publicado no n.º 8 da revista Singular.