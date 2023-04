Ligações regionais e urbanas mais afectadas por greve da CP

A greve parcial dos maquinistas da CP - Comboios de Portugal, que teve início no sábado e estende-se até 30 de Abril, levou à supressão de 47 ligações (15,1%) previstas até ao meio-dia, de acordo com informações da CP divulgadas pela Rádio Renascença.

Os maquinistas estão em greve aos turnos de trabalho de duração superior a sete horas e meia para apelar a aumentos salariais e melhores condições de trabalho.

No total, foram realizadas 265 das 312 ligações previstas durante a madrugada e manhã deste domingo. De acordo com o comunicado da CP, até ao meio-dia, não se realizaram duas ligações de longo curso. Os comboios regionais tiveram 20 das 89 ligações suprimidas (22%).

Nas linhas urbanas, reporta a Renascença, foram suprimidos 17 comboios em Lisboa e oito ligações no Porto - até às 8h da manhã, a taxa de cancelamentos era 24% e 29%, respectivamente. Já em Coimbra, cumpriram-se todas as viagens agendadas.

A greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (Smaq) estende-se até 30 de Abril e prevê períodos de paralisação entre as 00h30 e as 6h durante todo o mês. Durante este período, os maquinistas não farão períodos de trabalho superiores a sete horas e meia, fazendo greve a todo o trabalho suplementar entre 16 e 22 de Abril.

Os trabalhadores com as categorias maquinista e maquinista técnico pedem aumentos salariais e melhores condições de trabalho, acusando o Governo e a CP de não efectuarem “qualquer diligência para a resolução do conflito laboral em curso”. Num comunicado divulgado na semana passada, o Smaq acusa a tutela e a CP de terem uma “atitude de desconsideração pelos trabalhadores e pelas dificuldades que estes e as suas famílias atravessam nestes tempos de inflação galopante”.

De acordo com o Jornal de Notícias, no primeiro dia da greve dos 674 comboios agendados até às 19h de sábado, tinham sido suprimidas 127 ligações (18,8%).

Mais um mês de reivindicações

Na quinta-feira, dia 6 de Abril, o protesto dos maquinistas acumula com outra paralisação convocada pelos sindicatos Sintap e Sinafe, que anunciaram uma greve de 24 horas na Infraestruturas de Portugal (IP), denunciando igualmente o “silêncio” da empresa e do Governo nas negociações com os trabalhadores.

Já de 17 a 21 de Abril, os trabalhadores com as categorias de inspector de tracção ou inspector chefe de tracção estarão em greve a todos os períodos normais de trabalho que tenham uma duração prevista superior a seis horas.

Este será o terceiro mês consecutivo de greves na CP, depois das que foram convocadas pelos vários sindicatos em Fevereiro e Março, que provocaram a supressão de centenas de comboios todos os dias.

A CP garante o reembolso dos bilhetes nos serviços Alfa-Pendular, Intercidades, Internacional, Inter-regional e Regional. Em alternativa, os passageiros podem fazer a troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.