Ayana e Kiprop vencem maratona de Paris, Solange Jesus em nono

O etíope Abeje Ayana venceu a prova masculina da maratona de Paris, que se disputou neste domingo, enquanto a queniana Helah Kiprop se impôs no sector feminino, em que a portuguesa Solange Jesus terminou na nona posição.

Ayana, de 20 anos, concluiu a prova em 2h07m15s, 20 segundos à frente do compatriota Guye Adola, ao passo que o queniano Josphat Boit fechou o pódio, a cinco segundos da medalha de prata.

Numa manhã cinzenta e ventosa na capital francesa, a linha da meta foi colocada na Avenue Foch, à qual Helah Kiprop chegou após 2h23m19s de corrida. Aos 37 anos, a atleta queniana estava a mais de um minuto de distância do grup da frente, aos 25km, mas fez uma ponta final de alto nível e ultrapassou a etíope Atalel Anmut - a etíope Fikrte Wereta ficou com o bronze.

Entre os portugueses, Solange Jesus merece o principal destaque, graças a um nono lugar alcançado com um recorde pessoal, de 2h28m15s (o anterior era 2h29m04s). No sector masculino, Hélio Gomes (2h15m51s) e Fernando Serrão (2h21m54s) estrearam-se na distância, com um 17.º e um 30.º postos, respectivamente.