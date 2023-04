Segunda na TV: entre Mulher e Marido, Ozzy e o universo

Nunca Estiveste Aqui, um cachalote, D’Artacão e O Rei Leão também entram nas sugestões do dia.

CINEMA

No Coração do Mar

Fox Movies, 17h21

Ron Howard mergulha nas águas de um acontecimento que terá influenciado Herman Melville na escrita de Moby Dick: o ataque de um cachalote gigantesco ao baleeiro Essex. Aconteceu em Novembro de 1820, deixando os homens da tripulação à deriva em alto-mar durante meses. Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw e Brendan Gleeson assumem as personagens.

Mulher e Marido

RTP2, 22h56

Depois de mais de dez anos de casamento, Sofia e Andrea atravessam uma grave crise conjugal e ponderam divorciar-se. É nesse momento que uma experiência científica corre mal e eles trocam de corpo um com o outro. Vai ser o maior desafio da vida deles, mas também uma inesperada forma de avaliarem a sua forma de estar na relação.

Uma comédia de Simone Godano, segundo um argumento de Giulia Louise Steigerwalt e Carmen Roberta Danza, com Perfrancesco Favino e Kasia Smutniak nos papéis principais.

Nunca Estiveste Aqui

Nos Studios, 00h45

Depois de anos ao serviço da Marinha, Joe (Joaquin Phoenix) salva pessoas de redes de tráfico de carne humana. Ao tentar resgatar a filha de um senador, vê-se arrastado para uma conspiração de proporções inimagináveis. Escrito e realizado por Lynne Ramsay, com base no livro de Jonathan Ames, o filme estreou-se em Cannes, de onde trouxe os prémios de melhor argumento e actor.

DOCUMENTÁRIOS

As Sete Vidas de Ozzy Osbourne

TVCine Edition, 9h25

Um olhar sobre o percurso de Ozzy Osbourne, conhecido como o “príncipe das trevas” desde a década de 1970, à frente dos Black Sabbath, e convertido, mais recentemente, em estrela de reality-show. Aqui nos seus 70 anos, faz um apanhado e uma reflexão sobre os sucessos, fracassos e todo o rock’n’roll da sua vida.

Com entrevistas exclusivas e imagens de arquivo, o documentário fala com a família e com colegas músicos como Rick Rubin, Ice-T, Rob Zombie, Jonathan Davis ou Post Malone. A realização é de Greg Johnston.

A História do Universo em Duas Horas

História, 19h24

Milhões de anos de evolução condensados em 120 minutos, na intersecção de ciências como astrofísica, química, biologia, paleontologia ou antropologia. A um ritmo vertiginoso, sucedem-se infografias que contam a história do universo, com passagem por “instantes críticos, momentos históricos e ligações extraordinárias entre o passado remoto e a nossa vida diária”, revela o canal.

INFANTIL

D’Artacão e os Três Moscãoteiros - O Filme (VP)

TVCine Top, 17h50

Adaptação ao cinema da famosa série animada dos anos 1980 em que cães faziam as vezes de protagonistas da história de Alexandre Dumas. Realizado por Toni García, o filme é escrito pelo veterano da animação Doug Landale. Na versão portuguesa, Vasco Palmeirim empresta a voz a D’Artacão, que sonha ser um dos Moscãoteiros e acaba por conseguir juntar-se aos seus heróis para defender a França dos planos maquiavélicos do Cardeal Richelião.

O Rei Leão (VP)

Disney Channel, 21h35

Nas Terras Altas de África, o rei Mufasa reina com sabedoria e generosidade. Simba, a sua pequena cria, há-de tomar um dia o seu lugar, respeitando o equilíbrio entre as várias formas de vida. Tudo parece pacífico à excepção do ressentido Scar, irmão de Mufasa, que sempre cobiçou o trono. Na sua obsessão de se tornar rei, Scar é capaz de qualquer coisa e não se coibirá de eliminar o próprio irmão e a sua cria para atingir o seu objectivo.

Realizado por Roger Allers e Rob Minkoff em 1994, o filme de animação comoveu plateias e ganhou dois Óscares: um pela banda sonora de Hans Zimmer e outro pela canção original de Elton John e Tim Rice Can you feel the love tonight.

Amanhã e depois, por esta hora, o canal emite as sequelas: respectivamente, o segundo capítulo, de 1998, focado na relação da princesa Kiara com Kovu, um filhote que está a ser preparado para seguir as pisadas de Scar; e o terceiro, de 2004, que mostra como tudo aconteceu do ponto de vista de Timon e Pumba, os dois amigos despreocupados que cantavam Hakuna matata enquanto ajudavam Simba a descobrir a sua força e a salvar a savana.