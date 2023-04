O que muda já no acesso ao ensino superior? E o que fica para mais tarde?

Vagas para alunos mais pobres e calendários antecipados são as principais mudanças no concurso nacional de acesso deste ano. As maiores mexidas ficam para 2025.

A divulgação das vagas de cada curso superior nos primeiros dias de Abril pode apanhar alguns estudantes desprevenidos. A mudança, anunciada pelo Governo no início do ano, é uma de entre um conjunto de grandes alterações que estão a ser preparadas nas regras de ingresso nas universidades e politécnicos. Mas é das poucas que entram em vigor no acesso ao ano lectivo 2023/24. As principais mexidas ficam para 2025.