Seis pessoas detidas em operação da PSP na noite de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) fez seis detenções na madrugada deste sábado em zonas de diversão nocturna, em Lisboa, no âmbito de uma operação especial com o objectivo de "reprimir, controlar e detectar a posse ilegal de armas".

Segundo o comunicado da PSP, das seis detenções, uma deu-se por posse de arma proibida, duas por posse de produto suspeito de ser estupefaciente e três por condução sob efeito de álcool. Durante a operação foram "controladas cerca de 400 pessoas e fiscalizadas 60 viaturas".

O produto suspeito de ser haxixe foi apreendido, assim como uma embalagem de aerossol de defesa e uma soqueira.

A operação dividiu-se entre a intercepção de suspeitos e a vertente de controlo de viaturas, ambas com o mesmo propósito.

Na operação especial da PSP estiveram envolvidos cerca de 140 polícias de várias valências, nomeadamente a Divisão de Trânsito, a Unidade Especial de Polícia através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico e a 4ª Divisão Policial do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.