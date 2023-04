Habitação: PCP acusa Governo de transferir responsabilidades para as autarquias e dinheiro para a banca

Paulo Raimundo não tem dúvidas: se fosse Presidente da República vetava o pacote da habitação do Governo, por serem hoje “ainda menos” do que leis-cartaz, como lhes chegou a chamar Marcelo Rebelo de Sousa.

“O Governo transferiu todas as suas responsabilidades para as autarquias” e os benefícios fiscais e o investimento “para a banca e os fundos imobiliários”, afirmou o secretário-geral do PCP este sábado à tarde em Lisboa.

No primeiro caso, refere-se à responsabilização dos municípios em dois dos aspectos mais sensíveis do conjunto de leis apresentado na quinta-feira pelo Governo: as decisões relativas ao alojamento local e aos arrendamentos forçados.

Muito crítico do pacote da habitação apresentado pelo Governo, Paulo Raimundo juntou-se, na Alameda, em Lisboa, às manifestações em curso em várias cidades do país para apontar o dedo ao Governo. “O pacote não responde a nenhum problema de imediato às pessoas, se resolvesse não estavam milhares de pessoas nas ruas hoje”, disse em directo à CNN Portugal.

O líder do PCP lamentou ainda a falta de investimento do Estado no seu próprio património imobiliário. “Estive há um mês num bairro do IHRU, o Vale da Amoreira e vi como precisa de uma intervenção. É uma vergonha as condições em que está o património do Estado, até porque há dinheiro, mas é uma aposta que o Governo não quer fazer”, afirmou.