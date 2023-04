Rússia assume presidência do Conselho de Segurança, a “pior anedota” de 1 de Abril

A Rússia assumiu este sábado a presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tornando-se no primeiro país a dirigir o órgão cujo Presidente, Vladimir Putin, é alvo de um mandato internacional de captura por alegados crimes de guerra.

“É a pior anedota do dia das mentiras do mundo”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmitro Kuleba, comentando o facto de Moscovo assumir a presidência do órgão da ONU no dia 1 de Abril.

“O país que viola sistematicamente todas as regras fundamentais da segurança internacional está a presidir a um órgão cuja única missão é salvaguardar e proteger a segurança internacional”, acrescentou Kuleba.

A presidência do Conselho de Segurança da ONU é rotativa, em ordem alfabética, entre os seus 15 países membros. A última vez que a Rússia, um dos cinco membros permanentes do Conselho (com EUA, China, França e Reino Unido) assumiu a posição foi em Fevereiro de 2022, o mês em que lançou a invasão da Ucrânia.

O Kremlin disse na sexta-feira que tenciona “exercer todos os seus direitos” na presidência do órgão das Nações Unidas, enquanto os Estados Unidos exortaram a Rússia a “comportar-se profissionalmente”, admitindo não haver forma legal de impedir Moscovo de assumir o cargo.

“Infelizmente, a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança e não existe nenhum caminho legal internacional viável para mudar essa realidade”, admitiu na sexta-feira a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, acrescentando que os EUA não têm ilusões de que Moscovo “vai continuar a usar o seu assento no Conselho para espalhar desinformação” e justificar a guerra que lançou na Ucrânia.

Como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Rússia tem poder de veto. Em Fevereiro do ano passado, logo a seguir à invasão, e na última vez que deteve a presidência do órgão, Moscovo vetou uma resolução que pedia o fim da guerra na Ucrânia. Em Setembro, voltou a usar o poder de veto para chumbar uma resolução a condenar a anexação ilegal de quatro regiões ucranianas.

Andriy Yermak, chefe de gabinete do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou este sábado que a presidência russa do Conselho de Segurança como uma “vergonha”.

“É outro golpe simbólico para a ordem internacional baseada em regras”, escreveu Yermak na sua conta no Twitter.