Entrega de IRS: simulador com erros para pensionistas

Os contribuintes começaram este sábado a acertar contas com o Estado em matéria de rendimentos e IRS, mas alguns pensionistas que têm a declarar rendimentos pagos pela Segurança Social podem estar a ter dificuldades. O problema está detectado e já foi confirmado pelo Ministério das Finanças, que estima que o problema possa estar ultrapassado "no início da próxima semana.

A entrega do IRS decorre até 30 de Junho, independentemente da categoria de rendimentos. Durante este período, os contribuintes abrangidos pelo IRS Automático podem agilizar a entrega confirmando a declaração automática e os restantes podem preencher e entregar a declaração através do Portal das Finanças ou por via manual nos serviços locais de finanças.

Quem recebe pensões (categoria H, com excepção da pensão de alimentos) pode estar abrangido pelo IRS Automático, mas alguns pensionistas que tentaram utilizar o simulador e fazer a entrega neste primeiro dia da campanha do IRS 2022 confrontaram-se com dificuldades e erros.

Isso deve-se ao facto de os rendimentos auferidos em 2022 não estarem inscritos ainda na totalidade no sistema de liquidação, justifica o ministério das Finanças.

"No âmbito dos trabalhos em curso que permitem o funcionamento dos sistemas de liquidação de IRS, detectou-se que o reporte relativo aos rendimentos pagos pela Segurança Social a alguns contribuintes não estão ainda totalmente reflectidos no sistema de liquidação", afirma o Ministério das Finanças, numa nota partilhada por escrito com jornalistas. "Antevê-se que, no início da próxima semana, o reporte já esteja devidamente concluído."

Portanto, em caso de dúvida, mais vale aguardar uns dias, até que a Autoridade tributária confirme que o problema está ultrapassado, ainda que haja sempre a possibilidade de corrigir e substituir uma declaração já submetida.

De acordo com números divulgados na manhã deste sábado, o número de declarações automáticas tem vindo a subir todos os anos desde que foi introduzido em 2016, com excepção do ano 2019, em que registou uma ligeira quebra.

Na última campanha, relativa aos rendimentos de 2021, foram entregues 1,81 milhões de declarações automáticas, correspondentes a 31,6% do total das mais de 5,7 milhões de declarações referentes a 2021. No ano inicial, o fisco registara 806 mil declarações automáticas.

Este ano, há diversas novidades, e o melhor é mesmo consultar o Guia da Entrega do IRS 2022 que o PÚBLICO disponibiliza. Também há um Guia da Entrega do IRS 2022 para jovens. Mas sempre há a destacar desde logo a novidade do desdobramento dos terceiro e sexto escalões.

O Governo promete que "as famílias com rendimento anuais compreendidos entre os 15 mil e os 45 mil euros são as que terão uma maior redução do IRS", mas só o cálculo final dirá se um contribuinte tem direito a reembolso, se tem de pagar alguma coisa mais ou se não há nada a pagar nem a receber.