Liverpool não resistiu à reviravolta do City em Manchester

O Manchester City goleou neste sábado o Liverpool, por 4-1, na 29.ª jornada da Premier League, e continua a cinco pontos do líder da prova, o Arsenal. Os “reds” até estiveram em vantagem, mas a resposta da equipa da casa foi contundente.

Num jogo que não fugiu muito do guião habitual sempre que o City está em campo a equipa orientada por Pep Guardiola dominou as operações com bola. Ainda assim, foi o Liverpool a inaugurar o marcador, aproveitando o bloco alto do rival e explorando a profundidade: Diogo Jota assistiu e Mo Salah finalizou.

A resposta do City não tardou e deu frutos graças a uma jogada colectiva de alto nível, com a bola a percorrer os três corredores até chegar aos pés de Julian Álvarez, que, já dentro da área, ganhou a frente ao central e concluiu sem dificuldade.

Os anfitriões estavam por cima e assim continuaram, aproveitando o reatamento para chegarem ao 2-1, por Kevin de Bruyne. O Liverpool acusou o toque e, cinco minutos mais tarde, sofreu o terceiro, com assinatura de Gundogan, antes de Jack Grealish fechar as contas, aos 74’.

O Liverpool, com este desaire (o nono na presente edição do campeonato), corre o risco de ser ultrapassado pelo Brighton no sexto lugar e de ver fugir ainda mais o Newcastle, quinto classificado, a cinco pontos de distância e com menos um jogo.