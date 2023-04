Entre o fussball e o calcio, eis o FC Südtirol

É a Norte que está o poder no futebol italiano. Considerando que o Sul da “bota” começa em Roma, Piemonte (que tem Juventus e Torino, entre outros) soma 53 títulos, Lombardia (Inter Milão e AC Milan) tem 38, Liguria (Génova e Sampdoria) tem dez e por aí fora. De Roma para baixo, mais Sardenha, apenas três títulos da Roma, dois da Lazio, dois do Nápoles (com mais um, o desta época, a caminho) e um do Cagliari. Mas há uma equipa que está mais a norte que todos os campeões e não campeões de Itália. Tão a norte que até podia fazer parte da Áustria (já fez), numa cidade – Bolzano – em que dois terços da população fala alemão (em italiano, tedesco). Mas é no calcio que o Fussball Club Südtirol, sem se dar muito por ele, tem andado a fazer pela vida. E bem.

