Terão os países europeus violado os direitos humanos através da inacção climática?

Cidadãos afectados pelas alterações climáticas estão a processar, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, governos de mais de 30 países europeus em três casos separados, alegando que a falta de acção dos estados violou os seus direitos humanos.

Esta quarta-feira os primeiros casos deste tipo começaram a ser ouvidos no Tribunal de Estrasburgo, em França, e podem sair de lá ordens para que os governos cortem as emissões de dióxido de carbono bem mais rápido do que o planeado.

Aqui está o que precisa saber.

Quais são os três casos?

O primeiro caso foca-se no impacto das ondas de calor, provocadas pelas alterações climáticas, na saúde, num caso apresentado por milhares de mulheres idosas suíças, contra o governo da Suíça, como parte de uma batalha legal com seis anos.

O tribunal também vai ouvir o caso de Damien Carême, um membro do partido francês Os Verdes e parte Parlamento Europeu, que desafia a recusa francesa de tomar medidas ambientais mais ambiciosas.

O terceiro caso, que deverá ser ouvido depois do Verão, partiu de seis jovens portugueses e é contra 33 países – incluindo os 27 estados membro da União Europeia, a Grã-Bretanha, Noruega, Rússia, Suiça, Turquia e Ucrânia.

Argumentam que esses países violaram os seus direitos e que deviam ser instruídos no sentido de tomarem medidas mais ambiciosas para fazer face às alterações climáticas.

Estão pendentes seis outros casos climáticos.

Que direitos podem ter sido violados?

Será nestes casos que o Tribunal vai analisar se, sendo as políticas climáticas muito fracas, os governos possam estar a infringir os direitos humanos das pessoas consagrados na Convenção Europeia.

As mulheres suíças argumentam que, ao não reduzir as emissões em conformidade com um caminho que limita o aquecimento global a 1.5ºC, Berna violou, entre outros, o seu direito à vida.

O caso cita o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) da ONU - que constatou com grande confiança que as mulheres e os adultos mais velhos estão entre os que correm maior risco de mortalidade relacionada com a temperatura durante as ondas de calor - e utiliza os registos médicos dos candidatos para mostrar a sua vulnerabilidade.

O requerimento de Carême, apresentado em 2019 quando era presidente da câmara municipal de Grande-Synthe, no norte de França, avaliará se uma acção governamental insuficiente pode equivaler a uma violação do direito à vida, expondo as casas das pessoas a riscos climáticos.

Neste caso, o Conselho de Estado francês já ordenou a Paris que tomasse medidas adicionais para reduzir as emissões em 40% em relação aos níveis de 1990 até 2030.

Carême vai agora pedir ao tribunal de Estrasburgo que avalie se o facto de o governo não ter feito mais para enfrentar as alterações climáticas violou o seu direito à vida privada e familiar.

Os jovens portugueses - cujas idades variam entre pré-adolescentes e os 20 e poucos anos - também argumentam que os 33 países não conseguiram concordar em reduzir as emissões com rapidez suficiente para limitar o aquecimento global a 1.5ºC. Argumentam que o seu direito à vida está a ser ameaçado pelos impactos das alterações climáticas, como os incêndios florestais, e que o fracasso em combater as alterações climáticas discrimina os jovens, que serão mais duramente atingidos.

Um dos jovens foi impedido de frequentar a escola durante vários dias devido à quantidade de fumo no ar dos incêndios florestais, o jardim de outro membro do grupo ficou coberto por cinzas.

O que está em jogo para os governos?

O resultado dos processos no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos poderia ter uma maior repercussão, apoiando ou prejudicando as perspectivas de casos semelhantes virem a ganhar no futuro - tanto nos tribunais nacionais, como no tribunal de Estrasburgo.

Uma vitória poderia também incentivar mais activistas e cidadãos a apresentar casos semelhantes contra os governos - ou, igualmente, uma perda para os queixosos poderia ter um efeito inibidor sobre potenciais reivindicações semelhantes.

Aos procedimentos suíços juntaram-se como terceiros outros oito países, uma acção que mostra o quanto estes casos são importantes para eles.

Os 33 governos no caso português também tentaram, sem sucesso, impedir o tribunal de seguir em frente com o caso.

Alguns dos países envolvidos argumentam que os casos são inadmissíveis, dizendo que não compete a Estrasburgo ser "supremo tribunal" em questões ambientais ou fazer cumprir tratados climáticos, nas palavras da Suíça.

O que pode decidir o tribunal?

O facto de os três casos serem todos remetidos directamente para a bancada superior do tribunal - a "Grande Câmara" - é visto como significativo, uma vez que apenas os casos que levantam sérias questões sobre a interpretação da Convenção são enviados para lá.

Já ocorreram alguns casos em que os tribunais nacionais defenderam os direitos dos cidadãos em relação às alterações climáticas, mais particularmente o caso "Urgenda" de 2019 nos Países Baixos. Nesse caso, o Supremo Tribunal holandês ordenou ao governo que acelerasse os planos para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, dizendo que não tinha "feito o suficiente para proteger os seus cidadãos dos efeitos perigosos das alterações climáticas".

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos trata normalmente de casos dentro de três anos, embora pudesse ser mais rápido, uma vez que pelo menos o caso suíço tem estatuto prioritário.

O caso suíço pede que o tribunal prescreva cortes profundos de emissões no prazo de três anos que garantam que os níveis sejam "negativos líquidos" em relação aos níveis de 1990 até 2030.

Um painel de 17 juízes decidirá sobre os casos e os resultados não podem ser objecto de recurso.