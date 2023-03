Diabetes: risco de morrer internado num hospital é maior no Algarve do que no resto do país

“Não podemos ficar a olhar e dizer o país é assim”, diz presidente da Sociedade de Diabetologia. Letalidade intra-hospitalar no Centro foi de 5,9% e no Norte de 6,1%. No Algarve ascendeu a 10,4%.

É a estimativa mais recente do Observatório Nacional da Diabetes: em 2021 cerca de 1,1 milhões de pessoas, entre os 20 e os 79 anos, tinham diabetes. A prevalência está a aumentar, também pelo envelhecimento da população, e embora se tenha conseguido melhorias ao longo do tempo há problemas que persistem. O 10.º relatório Diabetes: Factos e Números, que é apresentado esta sexta-feira em Lisboa, destaca o peso crescente da presença da diabetes nos internamentos hospitalares, o aumento da letalidade intra-hospitalar ou a persistência de assimetrias regionais em alguns indicadores. A letalidade intra-hospitalar na região Centro foi de 5,9% e no Norte de 6,1%. No Algarve ascendeu a 10,4%.