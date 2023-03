O mundo em crise e o 1% a andar de jacto

O crescimento alarmante de voos de jacto é o oposto claro do que a ciência nos diz. Se nem nos conseguimos livrar das emissões mais desnecessárias, como vamos chegar ao zero?

A Greenpeace lançou um relatório sobre jactos privados na Europa (EU27, Reino Unido, Suíça e Noruega). A análise mostra que, apenas no ano passado, os voos de jactos privados nestas regiões aumentaram uns impressionantes (e desastrosos) 64% (para um total de 572 806 voos) e as emissões anuais mais que duplicaram em comparação ao ano anterior.

O mundo em crise climática, a Europa a sentir ondas de calor e secas em pleno Inverno, e o 1% a andar de jacto.

A investigação, conduzida pelo CE Delft, concluiu inclusive que duas das três rotas mais populares dentro dos voos privados efectuados em 2022 têm ligações de comboio directas, de menos de três horas e meia, e que se repetem várias vezes por dia. Qual a necessidade deste luxo destruidor?

Apenas em 2022, as emissões causadas pela aviação privada na Europa equivalem às emissões anuais de CO2 de 3.3 milhões de pessoas em África, o continente mais vulnerável aos crescentes impactos da crise climática. Segundo o IEP (Institute for Economics and Peace), estima-se que em 2050 possa haver cerca de 1.2 mil milhões de refugiados climáticos.

Ora, jactos privados emitem mais GEE do que qualquer outro meio de transporte: cinco a 14 vezes mais do que voos comerciais (por passageiro) e 50 vezes mais do que comboios. Enquanto isso, 80% da população global nunca sequer pôs os pés num avião, mas tem carregado nos ombros as consequências da crise climática — com comunidades a ser forçadas a deslocar-se e a enfrentar fenómenos climáticos cada vez mais frequentes e intensos.

Na semana passada, saiu o relatório final do sexto ciclo de avaliação do IPCC (Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas): nas palavras de Guterres, um autêntico “guia de sobrevivência para a Humanidade”. Neste, a mensagem é clara: há uma janela de oportunidade para assegurar um futuro digno e sustentável para todas as pessoas, mas essa janela está a fechar-se a toda a velocidade.

Olhemos para Portugal. No ano passado, 7994 voos de jacto privado partiram de Portugal, causando cerca de 65 300 toneladas de CO2, o equivalente à média anual de emissões de 43,533 carros. Em relação ao ano anterior, este número de voos representa um aumento de 81%, e estas exuberantes toneladas de emissões um aumento de 98%.

Nos últimos três anos (2020-2022), os jactos privados que partiram de Portugal causaram um total de 103 400 toneladas de emissões de CO2. Tanto em 2021 como em 2022, a rota mais curta foi entre Lisboa e Tires (efectuada 118 vezes só no ano passado!). Esta rota, facilmente feita por transportes públicos em cerca de um hora, foi em 2022 a segunda com maior intensidade carbónica na Europa.

Em plena crise climática, de energia e de custo de vida, andar de jacto privado é atirar gasolina para uma fogueira já descontrolada. O luxo das mais pequenas minorias é o colapso de todos. Perante isto, por todo o mundo, surgem iniciativas para banir os jactos privados. Ainda em Fevereiro, no Dia de S. Valentim, houve acções em 11 países — no total, mais de 200 activistas protestaram contra este luxo criminoso, inclusive mais de 50 cientistas.

Por cá, surgiu a campanha Abolir Jatos, que parece que ainda muito dará que falar.

Afinal de contas, os jactos privados representam voos directos para o colapso. Está na hora de aterrar.