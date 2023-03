Succession: "Parabéns, broncos"

Este início de newsletter contém spoilers para o primeiro episódio da 4.ª temporada de Succession. Mas também contém declarações novas dos seus actores.

"É o velho Logan, só a lidar com merdas novas", descrevia há duas semanas Brian Cox sobre o que espera a sua personagem nesta quarta e última temporada de Succession. É a série que nem toda a gente está a ver — há quem não consiga lidar com tanta gente execrável, há quem não tenha HBO Max, há quem prefira alimentação visual mais processada e parecida com "televisão" como The Night Agent, actualmente a série mais vista na Netflix em Portugal e em mais 92 (sim, noventa e dois) países. É, porém, a série do momento, não só porque é mesmo boa, mas porque tanta gente quer ver como vive não a outra metade, mas os 1%, e ao mesmo tempo ver um bocadinho das entranhas do mundo dos media.

Para muitos dos que vêem a série, não será esse corte no estômago empresarial do negócio das televisões, dos sites, dos parques de diversões ou cruzeiros que interessa. A comédia negra é um chamariz evidente, mesmo quando mais óbvia — "o que virá a seguir ao nove? Nove B?", ironiza Kieran Culkin na pele de Roman Roy durante uma frustrante negociação com uma caricatura de uma matriarca de um império dos media "de esquerda", falsamente avessa a discutir números, exultante por discutir números.

A tragédia em curso é seguramente o íman para outros tantos espectadores: esta é uma história de sucessão, de matar o pai, de ver três ou quatro "nepo babbies" (os filhos do privilégio, herdeiros do nepotismo) titubear enquanto tentam construir um novo negócio do zero (TheHundred, "uma mistura de Substack com Masterclass com a New Yorker", dizem pateticamente mas, como sempre, com ecos na realidade) ou optam por comprar um império incumbente, antiquado mas pronto a comer. Uma Fox News ou uma MSNBC? Um Puck ou um The Sun?

O ritmo de Succession é inefável. Estão sempre em esquema, sempre a negociar. Pouco se fala dos trabalhadores salvo quando são vítimas de assédio ou são para humilhar.

Entretanto, na vida real, esta semana a portuguesa Agência Lusa entrou em greve e cumpre esta sexta-feira o seu segundo dia de total paralisação, exigindo à coluna vertebral dos old media uma necessária adaptação à realidade — inflação, aumento do custo de vida. Entretanto, na vida real, um dos fundadores do site Puck, Jon Kelly, confessou ter-se rido um pouco quando viu The Munsters, este episódio em que a tal descrição do projecto de Kendall, Shiv e Roman Roy coincidia tanto com aquilo que é o Puck.

"Succession não explica demasiado as coisas, como muitas vezes as séries de televisão fazem", dizia J. Smith Cameron na mesma ronda virtual de entrevistas em que o PÚBLICO esteve presente. E por vezes parece voltar sempre e ao mesmo lugar, por mais bonito ou panorâmico que seja, que é o da mesa das licitações. O martelo, desta vez caiu a favor dos filhos, como prenda de aniversário para o seu pai, Logan, após a festa de anos mais sombria e sicofântica de sempre. "Parabéns por terem dito o valor mais alto, broncos de merda", diz-lhes o pai no final do episódio, na única comunicação no dia dos seus talvez 81 anos (as referências temporais na série são escassas, mas Cameron diz que se terá passado pouco mais de um ano na série desde a primeira temporada).

"Tendo em conta que eles não apareceram na festa de anos dele, estão a comportar-se de certa forma", dizia Cox aos jornalistas sobre o primeiro episódio sobre a óbvia tristeza que o pai sentiu ao não ver os seus principais bajuladores no evento. "Estão a juntar-se, mas sabem, parecem estar unidos mas não estão porque são três indivíduos muito egoístas. Veremos como corre."

Esta é, e corrijam o Próximo Episódio daqui a dois meses caso esteja enganado, uma tragédia. Succession é uma série que espelha como ainda há uma diferença entre marcas de media, mesmo quando chegam a Portugal todas através do streaming — não tem as audiências de The Last of Us nem A Guerra dos Tronos, mas tem o dedo no pulso de um certo mundo que manda em muitos de nós; a questão é que o dedo de muitos mais espectadores está no botão que põe a andar mais um episódio de The Night Agent, uma aproximação ocasional da Netflix à mais convencional e digerível ficção televisiva, tipo CBS (The Equalizer, Investigação Criminal), que há.

Apple TV+

Sexta-feira, 31 de Março

Tetris — Um filme sobre a origem de um dos jogos mais populares e viciantes de sempre, com Taron Egerton no papel do empresário que tenta levar Tetris da União Soviética, onde foi criado por Alexey Pajitnov (interpretado por Nikita Efremov). O filme, realizado por Jon S. Baird, quer ter um ambiente de thriller e simultaneamente de comédia, juntando os elementos da Guerra Fria à intriga empresarial.

Quarta-feira, 5 de Abril

Schmigadoon! - Chega a segunda temporada da comédia musical premiada pelos Emmy. São seis novos episódios com temas originais e convidados especiais, sempre protagonizada por Keegan-Michael Key e Cecily Strong e que trazem consigo Ariana DeBose, Martin Short, Kristin Chenowet ou Alan Cumming, bem como com Tituss Burgess e Patrick Page.

Netflix

Sexta-feira, 31 de Março

Boksoon Tem de Morrer — Filme sobre Boksoon, mãe de uma adolescente e assassina lendária, que mostra que ambas as tarefas são igualmente difíceis. Como John Wick, acaba por se tornar alvo da sua própria agência de assassinos a soldo e de toda a indústria de homicidas profissionais.

Domingo, 2 de Abril

O Marinheiro de Guerra — Minissérie a estrear sobre Alfred Garnes, um marinheiro que acaba de ser pai do seu terceiro filho e que se vê apanhado pelo início da II Guerra Mundial no meio do Atlântico. A sua luta pela sobrevivência faz-se contra submarinos alemães e com um único objectivo: regressar a casa. Essa casa é em Bergen, onde a mulher de Alfred se confronta também com a guerra, desta feita com bombardeamentos britânicos na sua terra natal. Três episódios.

Terça-feira, 4 de Abril

Mo’Nique: My Name is Mo’Nique - Especial de stand-up com a famosa actriz.

Quarta-feira, 5 de Abril

Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now – Documentário britânico, e um original Netflix, sobre o cantautor escocês e autor do êxito Someone You Loved.

Quinta-feira, 6 de Abril

Rixa — Dez episódios produzidos pelo estúdio A24, que arrebatou os Óscares com Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, e que parte do rescaldo de uma discussão de trânsito entre dois desconhecidos. Danny Cho (Steven Yeun), empreiteiro falido, enfrenta Amy Lau (Ali Wong), empresária bem na vida, e entregam-se a uma comédia negra sobre o conflito e o seu efeito nefasto.

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 31 de Março

O Poder — Série exclusiva da plataforma, estreia novos episódios todas as sextas-feiras. Baseada no livro de Naomi Alderman, esta é uma série sobre poderes num mundo exactamente igual ao nosso: só os adolescentes desenvolvem um poder, que é o de electrocutar quem quiserem. Espalhados pelo mundo (Londres, Seattle, Nigéria, Europa do Leste), mudam toda a ordem mundial. O elenco é sonante, contando com Toni Collette, John Leguizamo ou Josh Charles, entre outros.

Filmin

Terça-feira, 4 de Abril

Upright — Milly Alcock, a jovem Rhaenyra Targaryen de House of the Dragon, é uma das protagonistas desta série australiana na qual dois inadaptados embarcam numa viagem atribulada pelo seu país. Ela é Meg, uma adolescente que foge dos problemas familiares, e ele é Lucky Flynn (Tim Minchin), um músico sem sucesso que decide atravessar o país para se despedir da mãe moribunda. São duas temporadas.

TVCine+

Segunda-feira, 3 de Abril

Victoria’s Secret: Anjos e Demónios — Um dia depois da estreia no canal TVCine Edition, chega ao on demand a minissérie documental sobre a ascensão e queda daquela da mediática marca de lingerie. Assinada pelo realizador e ex-jornalista da revista Vanity Fair Matt Tyrnauer, aqui vêem-se mais do que corpos esbeltos de supermodelos e as suas asas em desfiles para as massas: esta é a história da empresa e do seu presidente, o enigmático milionário Les Wexner e sua ligação a Jeffrey Epstein. Os três episódios passam de seguida e estarão também em conjunto no TVCine+.

Panda+

Sábado, 1 de Abril

Mia e o Leão Branco — Versão dobrada em português do filme sobre Mia, uma menina de dez anos cuja família deixa Londres para gerir uma quinta de criação de leões na África do Sul. Quando nasce um lindo leão branco, que baptiza como Charlie, cria com ele uma amizade única, mas os problemas vão surgindo ao longo dos anos e com Charlie sempre a seu lado — mesmo quando foge de casa.

Segunda-feira, 3 de Abril

Kid Lucky — Série de animação da qual serão disponibilizados cinco novos episódios por semana, a cada 15 dias. A cidade de Nothing Gulch é o maior e melhor parque infantil do oeste selvagem e Kid é um ás com a sua fisga.

SkyShowtime

Sexta-feira, 31 de Março

Rabbit Hole — Tem saudades de Jack Bauer? Rabbit Hole devolve-lhe Kiefer Sutherland na pele de mais um agente secreto, desta feita chamado John Weir e que na verdade é especialista em espionagem industrial. Mas o confiante Weir é implicado num homicídio e numa trama conspirativa que envolve actores como Charles Dance. Os dois primeiros episódios estreiam-se esta sexta-feira.

Los Enviados — Série original da plataforma, tem oito episódios e os dois primeiros chegam esta sexta-feira, estreando-se depois um novo capítulo por semana. Los Enviados é sobre a missão de dois padres do grupo do Vaticano responsável por verificar os milagres de possíveis santos. No México um padre realiza curas milagrosas, mas desaparece à chegada dos dois protagonistas. Há mais do que curas e saúde mental nesta história: um segredo e segregação que conta com Luis Gerardo Méndez (Narcos: Mexico), Miguel Ángel Silvestre (Narcos, Sense8), Irene Azuela (Sense8) e Miguel Rodarte (Narcos: Mexico).

Sábado, 1 de Abril

Mr. Malcolm’s List — Filme passado no início do século XVIII em que Mr. Malcolm é o solteiro mais cobiçado de Inglaterra. Tem inúmeras pretendentes e Julia é uma delas, rejeitada. Pede à amiga Seline ajuda para se vingar de Malcolm, mas claro que Seline se começa a apaixonar pelo arrogante solteiro.

Zero em Comportamento

Sexta-feira, 31 de Março

Pink Saris — Último dos filmes que o videoclube da Zero em Comportamento estreia no âmbito da programação especial dedicada à defesa dos direitos das mulheres. Este documentário de Kim Longinotto fala da activista Sampat Pala, líder do movimento Gulabi Gang, que trabalha pelos direitos das mulheres na região de Uttar Pradesh, no norte da Índia.

Disney+

Sexta-feira, 31 de Março

Rye Lane — Uma comédia romântica, britânica, com aromas a South London e uma estreia para a realizadora Raine Allen-Miller. Foi um êxito em Sundance e é sobre um dia na vida de Dom (David Jonsson) e Yas (Vivian Oparah), opostos mas complementares, a navegar a multiculturalidade de Peckham e Brixton.

Quarta-feira, 5 de Abril

Amén: Francisco Responde — Numa altura em que a Igreja Católica está sob todos os olhares críticos devido à pedofilia, surge este documentário em que dez jovens de várias partes do mundo se encontram com o Papa Francisco em Roma para lhe transmitir as maiores preocupações da sua geração. Imigração, sexualidade, identidade de género ou liberdade religiosa, sob a realização de Jordí Évole.

As Boas Mães — Série italiana baseada numa história verídica em que um grupo de mães que cresceu sob a pesada ameaça da Ndrangheta (a máfia calabresa) e que colaboram com uma procuradora para tentar combater a perigosa organização criminosa.

A Travessia — Primeira temporada de uma série sobre basquetebol no ensino preparatório baseada num livro de grande sucesso de Kwame Alexander.

Perdido no streaming

In From the Cold? A Portrait of Richard Burton é um filme de 1988 que a Netflix tem disponível. O documentário sobre a vida do lendário actor de Hollywood recorre a testemunhos de amigos e familiares, mas também a declarações do próprio — particularmente pungentes quando fala da sua infância, por exemplo.

O que anda a ver

Patrícia Vasconcelos, directora de casting

"Infelizmente não tenho visto muita coisa — a não ser o Motel Valkirias [RTP1 e RTP Play], em que trabalhei. Até aos Óscares, estive a ver tudo o que estava na plataforma da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood [onde estão todos os filmes nomeados para os membros votantes da Academia] e agora estou mergulhada na plataforma da Academia Portuguesa de Cinema para os prémios Sophia."

