Rei Carlos diz que a “segurança da Europa está sob ameaça”

Depois de ter cancelado a viagem a França, o monarca britânico escolheu a Alemanha para a sua primeira visita oficial. No Parlamento, Carlos disse ser “tempo de ultrapassar o passado”.

O rei Carlos III descreveu a guerra da Rússia na Ucrânia como uma ameaça aos valores democráticos europeus, na quinta-feira, durante o primeiro discurso do monarca no Parlamento alemão. “A segurança da Europa bem como os nossos valores democráticos estão sob ameaça”, declarou.

Durante 30 minutos e em alemão, Carlos discorreu sobre como “a guerra de agressão contra a Ucrânia trouxe um sofrimento inimaginável a tantas pessoas inocentes”, observando que é tempo de o Reino Unido e da Alemanha unirem esforços: “Podemos tirar coragem da nossa unidade”, disse.

A visita à Alemanha, a pouco mais de um mês da sua coroação, é a primeira viagem de Estado de Carlos desde a morte da sua mãe, a rainha Isabel II, e a sua ascensão ao trono, depois de a viagem a França ter sido cancelada por causa dos protestos no país. O périplo pela Europa tem sido referido como uma tentativa de construir uma ponte com o resto da Europa após o Brexit.

Mas a ida à Alemanha também terá um cunho familiar: Carlos tem sangue alemão, já que tanto a mãe como o pai eram tetranetos da rainha Vitória e do príncipe Alberto, que era alemão. As ligações da casa real britânica aos germânicos, porém, não evitaram que nas duas guerras mundiais se tivessem colocado em lados opostos. Agora, Carlos diz que é tempo de ultrapassar o passado e lutar pelos valores comuns. "Juntos, devemos estar vigilantes contra as ameaças aos nossos valores."