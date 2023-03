Férias da Páscoa à vista: ideias para entreter os miúdos nos próximos dias

PASSEIOS

O Museu na Rua

1 de Abril

Uma “rara oportunidade de ver, ouvir, cheirar e até passear no lugar de passageiro nas máquinas cheias de história” do Museu do Caramulo.

Aí está mais uma edição d’O Museu na Rua, que põe miúdos e graúdos, apreciadores e apaixonados da vida sobre rodas, a circular entre unidades como o Oldsmobile Curved Dash (1902), o Fiat 12/15HP (1909), o Morris Cowley (1925), a BSA S25 Colonial (1925), o Rolls-Royce Phantom Sports Coupé II (1930), o Volkswagen Kübelwagen (1944), o Pegaso Z102 B Touring Berlinetta (1953) ou o Mercedes-Benz 300 SL (1955).

Para entrar nesta viagem no tempo, é necessário adquirir um voucher (de 19,90€ a 99,90€).

ACTIVIDADES

Caça ao Ovo

1 de Abril

A celebrar o centenário, o parque da Fundação de Serralves (Porto) serve de cenário a uma Caça ao Ovo. Dando voz à biodiversidade do lugar e as mãos à quadra pascal, convidam-se as famílias a participar num peddy-paper de exploração e a manter os olhos bem abertos para amealhar o prémio.

A actividade decorre entre as 10h e as 17h, custa 11€ (5,50€ dos 12 aos 18 anos e seniores; grátis até aos 12 anos) e está sujeita a inscrição neste link.

Magia no Museu

2 de Abril

Patente até 9 de Abril no Museu de Arte Contemporânea MAC/CCB, em Lisboa, a exposição Dos Pés à Cabeça foi especialmente pensada para satisfazer o fascínio dos mais novos pelo corpo humano e, ao mesmo tempo, alinhar na sua capacidade ímpar de exercitar a imaginação e ver para além do que está à pele.

Está dado o cenário para a exploração de cores e formas guiada por Patrícia Trindade e Rita Garcia nesta actividade para famílias feita com a prata da casa. Marcada para domingo, às 11h, está sujeita a inscrição prévia e ao pagamento de 3€ (criança) e 5€ (adulto).

Foto Exposição Dos Pés à Cabeça DR

FESTAS

Alice no Palácio Encantado

1 e 2 de Abril

Em Oeiras, os Jardins do Palácio Marquês de Pombal dão o cenário à festa de dois dias organizada pela autarquia para fazer as delícias dos mais novos.

De portas abertas entre as dez da manhã e as dez da noite, vem com a cesta recheada: oficinas de decoração de ovos, jogos tradicionais, pinturas faciais, workshops, showcooking, insufláveis, dança, cinema e música são algumas das guloseimas no programa, que não esquece a famosa Caça aos Ovos. A entrada é livre.

Viva a Páscoa em Portimão

1 a 9 de Abril

O convite é dirigido a nativos e turistas e traz na manga uma Páscoa “doce e alegre”, para celebrar em família.

A dar o corpo ao manifesto estão o Largo da Mó, a Praça da República, o Jardim 1.º de Dezembro e o Jardim Visconde Bívar, onde se concentram as animações, entre as 15h e as 21h. Além dos cenários temáticos de potencial fotográfico, há Caça aos Ovos, um Mercadinho da Páscoa, pista de karts, baloiços e carrosséis e um concerto da Orquestra do Algarve (dia 8, às 21h, no Teatro Municipal de Portimão, 10€).

Festa do Livro e da Leitura

1 a 30 de Abril

Com as letras apontadas aos jovens leitores — e as celebrações do Dia Internacional do Livro Infantil e do Dia Mundial do Livro em cena, assinaladas no calendário, respectivamente, a 2 e a 23 de Abril —, a 32.ª edição da festa alinha 22 actividades pedagógicas gratuitas que convidam a mergulhar no “mundo mágico dos livros”, em Vila Nova de Cerveira.

À Feira do Livro no Jardim do Solar dos Castros (dia 1, das 10h às 18h30), juntam-se propostas na Biblioteca Municipal como Dormir com os Livros (dia 1, às 20h30); Chá com Letras (19 e 26, das 15h às 17h), a palestra À Procura do Tempo Suspenso: Evocação de Agustina Bessa-Luís (22, às 15h) ou as oficinas Vamos ao Fundo do Mar? (27 e 28, às 10h e 14h).

Encontros com escritores, espectáculos, animação musical, leitura de contos e as Férias Criativas completam o cardápio, que pode ser consultado ao detalhe aqui.

LEITURAS

Era Uma Vez Um Cravo

1 a 16 de Abril

Um livro em forma de poema que conta a viagem de um cravo vermelho pela manhã do dia 25 de Abril de 1974.

Com versos de José Jorge Letria e ilustração de André Letria, uma encenação da Plataforma285 com interpretação de André Loubet, a quem cabe dar voz “aos encontros desta flor com uma florista, um militar e muitos outros cidadãos de um Portugal que agora acordava com a Liberdade”, explica a sinopse.

No Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), dias 1, 2, 15 e 16 de Abril, às 11h30. A entrada custa 1€.

TEATRO

Dona Raposa e Outros Animais

1 e 2 de Abril

A Companhia de Teatro de Almada pega nas fábulas de Jean de La Fontaine (1621-1695) para levar à cena histórias do mundo dos animais contadas com um olhar pedagógico. À chamada, não faltam a cigarra, a formiga, a lebre, a tartaruga, o corvo e a raposa, bem como lições sobre a esperteza, a vaidade, a mentira e as aparências.

Sábado (16h) e domingo (11h), no Teatro Municipal Joaquim Benite de Almada, com bilhetes entre 5€ e 10€.

Foto Dona Raposa e Outros Animais DR

Farol

1 de Abril

“Será possível imaginar algo que nunca se viu?” A questão serve de ponto de partida à história contada pelas marionetas do teatro Historioscópio na Casa das Artes do Porto.

Centra-se num faroleiro que pega num dicionário e escolhe palavras soltas para construir a sua versão da realidade. Sábado, às 16h, com bilhetes a 5€.

EXPOSIÇÃO

Cartoon Xira

1 de Abril a 4 de Junho

Está na altura de conhecer o que de melhor se publicou na área do desenho satírico em Portugal, no ano passado.

A 24.ª edição da retrospectiva de cartoons desenha-se com os traços de Pedro Silva, João Fazenda, André Carrilho, António Maia, Rodrigo Matos, Henrique Monteiro, Cristiano Salgado, Cristina Sampaio, Nuno Saraiva, Vasco Gargalo e António Antunes, aos quais se junta, como convidado internacional, o brasileiro Angeli, autor da mostra paralela 50 Anos de Humor de Angeli.

Para ver no Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, de terça a domingo, das 15h às 19h. A entrada é livre.