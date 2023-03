Porto estreia voos para Viena: volta a Austrian Airlines, duas décadas depois

Servus, Viena, que é como quem diz, olá Viena (ou adeus, dependendo da circunstância, que a palavra é a mesma): a companhia aérea Austrian Airlines estreia este sábado a sua ligação directa entre o Porto e a capital austríaca. Quando forem 15h30, um Airbus A320 descolará do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, para aterrar em Viena às 19h45, hora local. Nestas cerca de três horas serão vencidos os 2125 quilómetros que separam as duas cidades.

Há mais de 20 anos que não havia ligações directas entre Portugal e a Áustria. “O último voo aconteceu a 30 de Outubro de 2000, e foi para Lisboa, numa companhia que já nem sequer existe, a Lauda Air”, recordou Thomas Ahlers, director-geral de vendas para Portugal do grupo Lufthansa, ao qual pertence a Austrian Airlines, durante a apresentação, esta sexta-feira, da nova rota, que decorreu no restaurante Praia da Luz, na Foz do Douro. Agora, a companhia de bandeira austríaca retoma a operação, com três voos semanais: acontecem às terças, quintas e sábados.

“O Porto é a cidade portuguesa mais importante para nós”, salientou Thomas Ahler, garantindo ainda que a rota que agora se inicia, e que se insere no chamado Verão IATA (que por sinal abrange a Primavera), será para manter também no Inverno. “Temos parceiros de confiança, estamos aqui para ficar”, reforçou Ahler, notando que as perspectivas económicas da nova rota são muito animadoras. Até porque, como realçou o embaixador da Áustria em Portugal, Christoph Meran, “o investimento austríaco no Norte do país” é assinalável. Antecipa-se, por isso, “uma elevada procura” desta ligação entre o Porto e Viena, revelou Tomás Moreira, cônsul honorário da Áustria. “Milhões de pessoas que vivem no eixo Vigo-Coimbra-interior do país vão usufruir desta linha”, congratulou-se.

Depois de, nos últimos anos, ter assistido à diminuição de rotas a partir do Porto asseguradas pela TAP, a vereadora do Turismo e Internacionalização da Câmara Municipal do Porto, Catarina Santos Cunha, considera que a chegada da Austrian Airlines é “um marco” para a cidade. “Será estratégico para o desenvolvimento sustentado do turismo no Porto. Estamos interessados em encorajar o desenvolvimento do grupo Lufthansa na nossa cidade.”

Instada a comentar o desinvestimento da TAP na segunda cidade do país, Catarina Santos Cunha respondeu assim: “Já muito se falou sobre a TAP e nós agora estamos mais focados na solução do que propriamente no problema. Temos que nos virar para outras soluções. E estamos satisfeitos porque estamos a ter resultados.”

Com esta nova ligação, o grupo Lufthansa passa a ter todas as suas quatro companhias aéreas a operar para o Porto: Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines e, agora, a Austrian Airlines, que asseguram, ao todo, 12 voos diários a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Para além dos voos para a capital austríaca, os portugueses terão igualmente à disposição outros destinos com os quais a companhia também opera: é o caso de variadas cidades na Áustria (Innsbruck, Klagenfurt ou Graz); de capitais europeias como Praga, Belgrado ou Tirana; ou de destinos como Banguecoque (Tailândia) ou Cairo (Egipto).

Uma pesquisa no site da Austrian Airlines para o mês de Maio indica que os voos entre as duas cidades poderão rondar os 300 euros (ida e volta).