Madeira garante organização da final europeia do Oceanman

Incluída no programa do Madeira Island Ultra Swim (MIUS), a prova reforça a aposta do arquipélago de consolidação “como destino para todo o ano e activo”.

É o reforço da marca Madeira Island Ultra Swim (MIUS) e a consolidação da Madeira no roteiro da natação em águas abertas. Após organizar pela primeira vez no ano passado uma etapa do Oceanman, circuito que em 2022 contou com etapas na Ásia, na Europa e na América, o arquipélago madeirense foi escolhido para acolher, a 2 e 3 de Setembro, a final europeia da competição que terá como palco a costa entre a Calheta e o Funchal.

Após uma primeira edição em 2020 repleta de condicionalismos devido à pandemia, o MIUS continua a dar braçadas consistentes no sentido de se posicionar a médio prazo como a “melhor prova de natação em águas abertas na Europa”.

Para isso, no ano passado, cerca de 600 atletas competiram na primeira prova realizada em Portugal do Oceanman, evento que passou a integrar o MIUS em 2022, mas, mais cedo do que estava programado, a Madeira terá sobre si os holofotes principais do circuito, decidindo os vencedores do título europeu.

Segundo Eduardo Jesus, Secretário regional de Turismo e Cultura, “a organização do Oceanman Madeira no final da edição de 2022 foi sondada pelo circuito para receber a final europeia” e, após uma avalização de “todos os prós e contras, e contando com o apoio das autoridades”, foi decidido “dar este passo que só estava previsto acontecer dentro de dois a três anos”.

”Isto é fruto da excelente organização local, da qualidade da provas e respectivas zonas de partida e chegada, da capacidade de acolher atletas com diferentes alternativas de alojamento”, acrescenta o governante.

Numa aposta que o governo regional justifica por “tratar-se de um evento inserido no circuito mundial de uma modalidade” ligada ao mar, “o maior palco natural” da Madeira, o Oceanman contará com a realização de cinco provas (30km, 10km, 5km, 1,5km e crianças) em diversos locais da costa sul da Ilha da Madeira e irá consolidar “a Madeira como um destino para todo o ano e activo”, despertando o “interesse e a simpatia de milhares de pessoas”.

Para além do Oceanman, marcado para o início de Setembro, entre 2 e 3 de Maio o MIUS terá o seu primeiro evento em 2023. Nos dias 6 e 7 de Maio, vai decorrer no Porto Santo uma prova do circuito nacional e regional de águas abertas, que contará com percursos nas distancias de 2,5 e 5 quilómetros.