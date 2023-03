Mais de mil eventos e 300 mil espectadores depois, Gnration celebra dez anos

Nem sempre foi fácil definir o Gnration. Com a pretensão de ser um pólo de empreendedorismo, arte e lazer na cidade, abriu portas em 2013 para ser o legado da Capital Europeia da Juventude, acolhida um ano antes por Braga. O objecto principal do projecto assentou sempre na programação cultural, mas o facto de o edifício multidisciplinar acolher serviços municipais, ser casa de uma incubadora de empresas, entre outros, conduziram, no seu dealbar, a uma espécie de crise de identidade. “Há coisas que não parecendo que fazem mal à primeira vista, afectam muito a percepção das pessoas sobre o espaço”, dizia Luís Fernandes, director-artístico do espaço, ao PÚBLICO, em 2016. Mas hoje o lugar do Gnration parece estar já devidamente identificado: ao longo dos últimos dez anos, diferenciou-se no território enquanto divulgador de artistas emergentes –​ em especial da música e das artes multimédia – e promotor do apoio à criação artística contemporânea local e nacional.

