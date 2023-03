Abril traz sol e calor, mas bom tempo pode durar pouco

O calor e o sol vão voltar na próxima semana, com temperaturas máximas que podem chegar aos 25 graus Celsius. O início do fim-de-semana vai ser nublado, com possibilidade de chuva, mas a partir de domingo, 2 de Abril, “o estado do tempo vai melhorar”, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Não é esperado que Abril traga precipitação abundante. Segundo a previsão sazonal do IPMA não há sinal significativo relativamente à chuva. Mas este mês pode começar com chuva fraca no Minho e Douro litoral. Quanto mais para sul, menor a intensidade, “sendo basicamente ausente no Alentejo e no Algarve”, de acordo com Alessandro Marraccini, meteorologista do IPMA.

Entre domingo, 2 de Abril, e quinta-feira, 6 de Abril, não há chuva e as temperaturas sobem porque “o vento vai começar a rodar para o quadrante norte” — e isso resulta numa melhoria do estado do tempo. O IPMA prevê temperaturas máximas na ordem dos 25 graus Celsius e céu limpo ou pouco nublado. As mínimas podem descer ligeiramente e rondarão os 15 graus Celsius.

“Ainda é cedo para dizer exactamente quando vamos ter precipitação outra vez”, ressalva Alessandro Marraccini. Há uma depressão no sudoeste do país que pode aproximar-se no final do dia na quinta-feira, dia 6 de Abril. Se assim for, a chuva pode voltar ainda antes do próximo fim-de-semana, com maior incidência nas zonas centro e sul.