Amesterdão tem uma mensagem para britânicos que querem festa: “Não venham”

A capital dos Países Baixos não quer receber mais britânicos à procura de um fim-de-semana de farra e excessos — por isso, lançou esta semana uma campanha para os afastar. O vídeo da campanha deverá funcionar como um dissuasor e aparecer nos motores de busca do Reino Unido quando se pesquisarem certos termos como “despedida de solteiro em Amesterdão”, “hotéis baratos em Amesterdão” ou “pub crawl [ir a vários bares na mesma noite] em Amesterdão”.

O vídeo mostra um jovem a ser detido, enquanto alerta para as consequências do consumo excessivo de álcool e drogas: multas e registo criminal. “Os turistas continuam a ser bem-vindos, mas só se não se comportarem indevidamente e fizerem demasiado barulho. Enquanto cidade, estamos a dizer: preferimos não ter isso, por isso não venham”, disse Sofyan Mbarki, vice-presidente da câmara da cidade, citado pelo The Guardian.

Começa na Internet, no Reino Unido, mas deverá ser expandida à própria cidade, com cartazes e ecrãs a incitar ao bom comportamento num dos locais mais turísticos da Europa — e onde quem lá vive se diz saturado da falta de civismo dos turistas que viajam apenas pelas festas.

A campanha insere-se num conjunto de medidas que tem como objectivo promover um turismo mais cultural (e consciente). Já tinha sido anunciada a proibição do consumo de cannabis em espaços públicos, que entrou em vigor em Maio, assim como a limitação dos horários de bares e locais de prostituição.

Em 2021, a autarca da cidade Femke Halsman já tinha demonstrado vontade de fechar as portas dos coffee shops aos turistas, mas a medida acabou por não ser aplicada.