Dois israelitas acusados por ataque contra família palestiniana em Hawara

Dois israelitas foram acusados pelo crime de terrorismo por terem atacado, há cerca de um mês, uma família palestiniana, com um machado, um martelo, gás pimenta, gás lacrimogéneo e pedras, na localidade palestiniana de Hawara, segundo o diário hebraico Haaretz.

Os dois, um homem de Jerusalém e outro do colonato de Yitzhar, perto de Hawara, no Norte da Cisjordânia, tinham sido detidos depois de terem levado a cabo o ataque. Foram ainda acusados de sabotagem agravada por motivação racial, que é relacionada com terrorismo, diz ainda o Haaretz.

Desde o final de Fevereiro que tem havido ataques repetidos em Hawara, de onde era originário um palestiniano que matou dois irmãos que viviam num colonato perto. No dia seguinte, centenas de colonos entraram na localidade e levaram a cabo o que o Haaretz descreveu como um pogrom, entrando em casas, atacando pessoas, queimando o que podiam.

Um palestiniano morreu vítima de tiros no estômago, e cem pessoas ficaram feridas numa onda de violência que durou várias horas, levada a cabo pelos colonos, sem o exército intervir para os parar. Foram atacadas 70 casas, algumas delas danificadas ou mesmo destruídas por incêndio, e outras pilhadas ou vandalizadas de outros modos. Houve ainda 90 carros incendiados.

Do Governo, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pediu na altura que as pessoas “não fizessem justiça pelas próprias mãos”, enquanto o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, pediu que a localidade fosse “arrasada” – mais tarde disse que se tratou de um “lapso”, um comentário feito “no calor do momento”.